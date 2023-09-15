В Бердске открыли новый железнодорожный вокзал с башенкой

В результате открытия нового вокзала общая площадь вокзального комплекса выросла на 1,5 тыс. км. Для обновленного вокзала сделали новую дорожную развязку — теперь автомобили по светофору могут заезжать на вокзал из Бердска с улицы Горького, раньше такого заезда не было.