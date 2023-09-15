В Бердске открыли новый железнодорожный вокзал с башенкой

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:37
Новый железнодорожный вокзал в Бердске построили рядом с историческим зданием вокзала, построенного в начале прошлого века. Дизайн нового здания выполнен так, что оно как бы является предложением старого вокзала — красно-белые элементы в отделке, красная крыша, башня.
В результате открытия нового вокзала общая площадь вокзального комплекса выросла на 1,5 тыс. км. Для обновленного вокзала сделали новую дорожную развязку — теперь автомобили по светофору могут заезжать на вокзал из Бердска с улицы Горького, раньше такого заезда не было.
В здании вокзала кроме удобного зала ожидания расположены автоматические камеры хранения, есть секция для подзарядки мобильных устройств, комната для пассажиров с детьми и кассы, терминалы для автоматической продажи билетов.
Здание адаптировано для маломобильных пассажиров — для них оборудованы более низкие кассы и кнопки вызова персонала. По всему зданию, на входах и выходах выполнена рельефная разметка, есть отдельные санитарные комнаты для маломобильных граждан.
Памятник Луке крымскому и атаману Ермаку открыли в Бердске в сентябре этого года.