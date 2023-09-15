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Новый вокзал в Бердске Новосибирской области

В Бердске открыли новый железнодорожный вокзал с башенкой

15 сентября 2023, 09:35
Фото: Телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
Новый вокзал в Бердске Новосибирской области
15 сентября рядом с историческим зданием железнодорожного вокзала в Бердске, построенным в 1914 году, открыли новое здание вокзала. На базе вокзала создан транспортно-пересадочный узел, который связывает автомобильный и железнодорожный транспорт.

Новый железнодорожный вокзал в Бердске построили рядом с историческим зданием вокзала, построенного в начале прошлого века. Дизайн нового здания выполнен так, что оно как бы является предложением старого вокзала — красно-белые элементы в отделке, красная крыша, башня.

В результате открытия нового вокзала общая площадь вокзального комплекса выросла на 1,5 тыс. км. Для обновленного вокзала сделали новую дорожную развязку — теперь автомобили по светофору могут заезжать на вокзал из Бердска с улицы Горького, раньше такого заезда не было.

В здании вокзала кроме удобного зала ожидания расположены автоматические камеры хранения, есть секция для подзарядки мобильных устройств, комната для пассажиров с детьми и кассы, терминалы для автоматической продажи билетов.

Здание адаптировано для маломобильных пассажиров — для них оборудованы более низкие кассы и кнопки вызова персонала. По всему зданию, на входах и выходах выполнена рельефная разметка, есть отдельные санитарные комнаты для маломобильных граждан.

Новый вокзал в Бердске Новосибирской области
Видео: Телеграм-канал "Телеграмма РЖД"
В Бердске открыли памятники Луке Крымскому и атаману Ермаку
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Памятник Луке крымскому и атаману Ермаку открыли в Бердске в сентябре этого года.

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