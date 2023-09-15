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Роскошный дом продают в НСК

В Новосибирске продают трехэтажный особняк в стиле Версальского дворца за 43 млн

15 сентября 2023, 02:31
Фото: n1.ru (АН «Жилфонд»)
Роскошный дом продают в НСК
В Заельцовском районе Новосибирска выставлен на продажу трехэтажный особняк в сосновом бору за 43 млн рублей, объявление размещено на одном из сайтов.

В Новосибирске появилось объявление о продаже трехэтажного особняка, расположенного среди соснового леса в Заельцовском районе. Общая площадь дома составляет более 500 квадратных метров. Вместе с ним идут семь соток земли, на которых находятся гараж и беседка-барбекю. Цена за всю недвижимость составляет 43 миллиона рублей.

Продавец подчеркивает преимущества данного местоположения: асфальтированные дороги, наличие коммуникаций и свежий воздух, которые обеспечивают комфорт и уют в любое время года.

Особняк выполнен в классическом стиле, сооружен из кирпича. Интерьер представлен бассейном, испанским баром из дерева и пятью спальнями.

Фото: n1.ru (АН «Жилфонд»)
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#Новосибирск#Продажа#Дом#Эмилия Губарева
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