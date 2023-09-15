В Новосибирске продают трехэтажный особняк в стиле Версальского дворца за 43 млн

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Published Сегодня, 02:31
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В Новосибирске появилось объявление о продаже трехэтажного особняка, расположенного среди соснового леса в Заельцовском районе. Общая площадь дома составляет более 500 квадратных метров. Вместе с ним идут семь соток земли, на которых находятся гараж и беседка-барбекю. Цена за всю недвижимость составляет 43 миллиона рублей.
Продавец подчеркивает преимущества данного местоположения: асфальтированные дороги, наличие коммуникаций и свежий воздух, которые обеспечивают комфорт и уют в любое время года.
Особняк выполнен в классическом стиле, сооружен из кирпича. Интерьер представлен бассейном, испанским баром из дерева и пятью спальнями.