В Новосибирске продают трехэтажный особняк в стиле Версальского дворца за 43 млн

В Новосибирске появилось объявление о продаже трехэтажного особняка, расположенного среди соснового леса в Заельцовском районе. Общая площадь дома составляет более 500 квадратных метров. Вместе с ним идут семь соток земли, на которых находятся гараж и беседка-барбекю. Цена за всю недвижимость составляет 43 миллиона рублей.