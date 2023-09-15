В Новосибирске живодерку отправили на лечение за мучение 44 собак

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Около 7 лет женщина содержала со своим братом 44 собак во дворе частного дома. Животные все эти годы недоедали, умирали, заболевали.
«Собаки содержались в антисанитарных условиях. Из-за голода погибло 18 псов. Несколько питомцев нашли в крайне тяжелом состоянии, видно было, что их избивали», — сообщили Atas.info зоозащитники.
В материалах суда также указано, что живодерка умудрилась избить полицейских, которые пришли к ней с проверкой. Ее задержали, провели судебно-психиатрическую экспертизу.
Врачи заключили, что сибирячка собой не управляла. Ее освободили от уголовной ответственности и направили на лечение в клинику.