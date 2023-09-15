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В Новосибирске живодерку отправили на лечение за мучение 44 собак

В Новосибирске живодерку отправили на лечение за мучение 44 собак

15 сентября 2023, 09:08
Фото: Midjourney
Жительница Новосибирска попала в больницу за издевательство над собаками. Так постановил Октябрьский районный суд.

Около 7 лет женщина содержала со своим братом 44 собак во дворе частного дома. Животные все эти годы недоедали, умирали, заболевали.

«Собаки содержались в антисанитарных условиях. Из-за голода погибло 18 псов. Несколько питомцев нашли в крайне тяжелом состоянии, видно было, что их избивали», — сообщили Atas.info зоозащитники.

В материалах суда также указано, что живодерка умудрилась избить полицейских, которые пришли к ней с проверкой. Ее задержали, провели судебно-психиатрическую экспертизу.

Врачи заключили, что сибирячка собой не управляла. Ее освободили от уголовной ответственности и направили на лечение в клинику.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Собаки#Живодеры#18+
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