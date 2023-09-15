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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:27

Ребенок получил травму

В роддоме Новосибирска врачи сломали ногу новорожденному ребенку

15 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Ребенок получил травму

Жительница Новосибирска судится с роддомом из-за сломанной ноги у новорождённого

Жительница Новосибирска судится с роддомом после того, как её новорождённому ребёнку сломали ногу во время родов.

В Новосибирске произошел инцидент, в результате которого новорожденному ребенку сломали ногу. Местная жительница подала в суд на роддом, обвиняя врачей в случившемся. По словам женщины, медики также сильно сжали нерв на руке младенца, из-за чего он не может ею двигать.

Кристина рассказала, что это ее первый ребенок с супругом. У нее не было никаких проблем во время беременности, кроме токсикоза. У ребенка также не выявлено никаких патологий. Роды начались на 40-й неделе, и ее привезли в роддом близкие.

Врачи отправили ее в родовую комнату и ругали за то, что она не умеет тужиться. Однако дело в том, что ребенок не мог пройти через родовые пути. Вместо того, чтобы успокоить молодую маму, врач сказала ей, что если она родит мертвого ребенка, то будет сама в этом виновата. Она и медсестры давили на живот беременной и вытаскивали ребенка руками. В какой-то момент врач сильно дернула и младенец упал на железный поднос, пишет «КП-Новосибирск».

Позднее врачи сообщили матери, что у ребенка есть подозрение на перелом ключицы. В другой клинике было обнаружено, что у младенца сломана тазобедренная кость.

Теперь ребенку требуется серьезная реабилитация, так как он не может двигать рукой из-за сжатого нерва. Семья подала иск и намеревается провести судебно-медицинскую экспертизу. Им необходима компенсация за моральный вред, который был причинен родителям и ребенку.

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