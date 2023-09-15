В роддоме Новосибирска врачи сломали ногу новорожденному ребенку

Врачи отправили ее в родовую комнату и ругали за то, что она не умеет тужиться. Однако дело в том, что ребенок не мог пройти через родовые пути. Вместо того, чтобы успокоить молодую маму, врач сказала ей, что если она родит мертвого ребенка, то будет сама в этом виновата. Она и медсестры давили на живот беременной и вытаскивали ребенка руками. В какой-то момент врач сильно дернула и младенец упал на железный поднос, пишет «КП-Новосибирск».