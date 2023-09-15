Яхтенный капитан из Новосибирска пройдет на карбасе до легендарной Мангазеи

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Как сообщает Сиб.фм, проект «Мангазейский морской ход» запускается на верфи Товарищества поморского судостроения из Архангельска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Политехнического Музея и Музея Москвы.
Руководителем проекта является уроженец Новосибирска, яхтенный капитан Евгений Шкаруба. Еще в детстве благодаря отцу, руководившему клубом «Водник», мальчик буквально влюбился в яхты и море. Первый опыт плавания состоялся на водах Обского моря.
Затем мужчина окончил Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина и прошел капитанские курсы для хождения на яхтах. В течение нескольких лет Евгений работал инструктором в Московской яхтенной школе.
В 2001 году уже опытный капитан решился на путешествие. На яхте «Бавария-50» новосибирец с учениками вышли из Хорватии и прошли путем Христофора Колумба через Атлантический океан. Затем на «Hansa 54» команда энтузиастов прошли Средиземное море и добрались до побережья Северной Европы.
Под парусом Евгений прошел мимо Фарерских островов и Исландии, пережил ураган «Сэнди» недалеко от Нью-Йорка, чинил мачту у Галапагосских островов. И только в Австралии было принято серьезное решение о строительстве деревянного судна.
«Карбасы — ровесники появления нас на Севере. Мастера уходят и нужно сохранять их опыт. Будем освещать историю кораблестроения, покажем сам карбас и людей, которые шли на нем. Откроем выставку и проект», — поделился планами Евгений.
Помогать в строительстве карбаса решились разные люди. Одним из них стал архитектор из Архангельска Александр Антонов. Архангелогородец создал уникальное арт-пространство и помог воссоздать уникальные методики. Оказал поддержку и бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов, помогший с организационной стороной проекта.
Корабль, получивший название «Матера», должен выйти в плавание в середине сентября. Его вместимость рассчитана на двадцать человек. Участниками проекта уже стали ученые и архитекторы, которые выступят с просветительскими лекциями в городах маршрута. Также зарезервированы и сугубо коммерческие места для желающих пройти путь по Белому морю.
Согласно планам, карбас «Матера» сначала прибудет в Великий Устюг, затем в Архангельск. И только следующим летом исследователи отправятся на место легендарной Мангазеи. Общая протяженность пути составит 2700 километров.
Мангазея — первый русский город в Заполярье, основанный в 1601 году. Его название, по одной из версий, происходит от имени самоедского князя Маказея (Монгкаси). Также топоним мог иметь коми-зырянское происхождение («молгон» — окраина).
Освоение Мангазеи началось по инициативе Бориса Годунова. С 1601 по 1606 годы стрельцы заложили острог и начали принимать дань от коренных народов. Позже поморы смогли заложить путь из Архангельска через Белое, Баренцево и Карское моря, названный Мангазейским морским ходом.
Однако позже морской путь был закрыт. Историки выдвигают различные версии — от нежелания купцов конкурировать с поморами за торговлю пушниной до опасения царского правительства удерживать далекие территории от притязаний Англии и Голландии. Так или иначе, но Мангазея исчезла как торговое поселение и город, оставшись в легендах «златокипящей» и богатой.
Сейчас на территории Мангазеи располагается Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа. Команда Евгения Шкарубы надеется успешно пройти путем поморов и напомнить об освоении Русского Севера.