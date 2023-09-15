Яхтенный капитан из Новосибирска пройдет на карбасе до легендарной Мангазеи

Корабль, получивший название «Матера», должен выйти в плавание в середине сентября. Его вместимость рассчитана на двадцать человек. Участниками проекта уже стали ученые и архитекторы, которые выступят с просветительскими лекциями в городах маршрута. Также зарезервированы и сугубо коммерческие места для желающих пройти путь по Белому морю.