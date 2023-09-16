«Дубасили всех»: на Затулинке молодые люди брутально отомстили за друга

По словам очевидцев, молодые люди ходили с огнестрельным оружием, а также избивали палками всех встречных. Одного из прохожих могли сбросить с балкона второго этажа, другого избили на тропинке возле водоема. При этом противоположная сторона конфликта отвечала тем же.