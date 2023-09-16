«Дубасили всех»: на Затулинке молодые люди брутально отомстили за друга

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
«Случай произошел сегодня ночью у многоэтажного дома на Виктора Уса, 15. Парня залили перцовкой, за него вступились несколько человек и начали гонять обидчиков вдоль дома. Те, в свою очередь, позвали подкрепление», — утверждается в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, молодые люди ходили с огнестрельным оружием, а также избивали палками всех встречных. Одного из прохожих могли сбросить с балкона второго этажа, другого избили на тропинке возле водоема. При этом противоположная сторона конфликта отвечала тем же.
В полиции обеспокоенным жильцам ответили о скором выезде сотрудников. Однако полицейские якобы так и не появились. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.