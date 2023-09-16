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Published Сегодня, 10:29

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Обе стороны конфликта могли быть с оружием

«Дубасили всех»: на Затулинке молодые люди брутально отомстили за друга

16 сентября 2023, 10:29
Фото: 1MI
Обе стороны конфликта могли быть с оружием
В Кировском районе произошел конфликт. Во время него могло применяться огнестрельное оружие.
«Случай произошел сегодня ночью у многоэтажного дома на Виктора Уса, 15. Парня залили перцовкой, за него вступились несколько человек и начали гонять обидчиков вдоль дома. Те, в свою очередь, позвали подкрепление», — утверждается в посте паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, молодые люди ходили с огнестрельным оружием, а также избивали палками всех встречных. Одного из прохожих могли сбросить с балкона второго этажа, другого избили на тропинке возле водоема. При этом противоположная сторона конфликта отвечала тем же.

В полиции обеспокоенным жильцам ответили о скором выезде сотрудников. Однако полицейские якобы так и не появились. Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.

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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Соцсети#Драка#Александр Ляхов
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