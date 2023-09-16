Ракета с символикой Новосибирска стартовала с космодрома Байконур

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24». На борту третьей ступени ракеты была нанесена символика 130-летнего юбилея Новосибирска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Анатолий Локоть, который вместе с воспитанниками Новосибирского планетария и сотрудниками СУНЦ НГУ наблюдал за стартом.