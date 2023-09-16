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Ракета доставила космонавтов на борт МКС

Ракета с символикой Новосибирска стартовала с космодрома Байконур

16 сентября 2023, 02:54
Фото: t.me/alokot
Ракета доставила космонавтов на борт МКС
Ракета-носитель «Союз» с нанесенной на борту символикой 130-летия Новосибирска вывела на орбиту пилотируемый корабль

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24». На борту третьей ступени ракеты была нанесена символика 130-летнего юбилея Новосибирска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Анатолий Локоть, который вместе с воспитанниками Новосибирского планетария и сотрудниками СУНЦ НГУ наблюдал за стартом.

В экипаж корабля входят космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара, добавил Локоть.

Напомним, ради поездки на Байконур мэр Новосибирска пропустил церемонию инаугурации избранного губернатора Андрея Травникова.

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#Общество#Новосибирск#Космос#Ракета#130 лет
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