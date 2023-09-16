В Новосибирской области водитель Daewoo Matiz погиб в лобовом столкновении

Смертельная авария произошла вечером в пятницу, 15 сентября, на отрезке дороги между селом Студеное и райцентром Карасук в Новосибирской области. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль Toyota Carina выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с машиной Daewoo Matiz.