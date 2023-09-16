Врачи новосибирской скорой оценят новую систему оплаты труда и дадут обратную связь

По словам диспетчеров скорой, у них остаются вопросы к работе новой информационной системы по приему вызовов, скорая помощь полностью перешла на нее два месяца назад. Замминистра цифрового развития региона Ирина Савельева отметила, что с этой программой скорая помощь работает в 11 регионах страны, в том числе в Московской области, у нас же ее, прежде чем внедрить полноценно, два года дорабатывали исходя из пожеланий диспетчеров.