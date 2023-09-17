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Posted 17 сентября 2023, 14:46

Published 17 сентября 2023, 14:46

Modified 17 сентября 2023, 14:48

Updated 17 сентября 2023, 14:48

Мальчику удалили больной зуб

7-летний мальчик чуть не умер из-за халатности врачей под Новосибирском

17 сентября 2023, 14:46
Фото: 1MI. Мальчику удалили больной зуб

В Новосибирской области 7-летний мальчик едва не умер из-за халатности врачей

7-летний ребенок из Маслянино Новосибирской области чуть не умер из-за неправильного вмешательства врачей, которые отказались немедленно удалять зуб с гнойным заражением.

В небольшом поселке Маслянино произошел случай, который чуть не стоил жизни 7-летнего мальчика. По словам его матери, врачи показали полную безразличие и не оказали своевременную помощь. Эту историю рассказало издание КП-Новосибирск.

Все началось с того, что у ребенка начал болеть зуб, и на его лице появился сильный отек. К тому же, у него поднялась высокая температура. В конце августа мать привела своего сына в медицинский центр по месту жительства.

Хирург осмотрел мальчика и решил отправить его к стоматологу. Однако врачи пришли к выводу, что ребенок может подождать до следующего понедельника. Все время родительница давала сыну антибиотики и обезболивающее.

Когда они пришли в больницу, оказалось, что там нет детского стоматолога. Их осмотрел взрослый специалист. Он был возмущен и спросил, почему зуб не был удален сразу же в субботу. Мать объяснила ему ситуацию, и он вызвал стоматолога, который дежурил в тот день. После общения они предупредили женщину, что у ее сына тяжелая ситуация с сильным отеком.

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Ребенка экстренно отправили в челюстно-лицевую хирургию в Новосибирске. Врачи осмотрели его и немедленно провели операцию. У ребенка произошло гнойное заражение и абсцесс. Операцию провели под общим наркозом, при этом удалили не только больной зуб, от которого началось заражение, но и соседний здоровый зуб.

После операции мама с сыном находились в стационаре в течение 10 дней. Потом их наблюдал стоматолог, который направил ребенка на госпитализацию для перевязки. Через неделю мать пошла за справкой для школы и узнала, что врач ушел в отпуск. Она позвонила ему, и он сообщил, что ребенок здоров, а справку может выписать другой специалист. Однако, когда они пришли к стоматологу, он не только не осмотрел ребенка вовремя, но и начал себя вести грубо и по хамски. В конечном итоге женщина получила справку от хирурга.

Сибирячка поделилась своими наблюдениями о работе врачей в социальных сетях. На ее сообщение ответили от имени администрации Маслянинской ЦРБ и заверили, что уже приняты меры и начали проверку.

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