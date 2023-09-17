Актриса из Новосибирска возмутилась долгим ремонтом у кукольного театра

Актриса также отметила, что в мэрии города ей сообщили, что ремонтные работы продлятся до конца сентября. По словам представителей СГК, замена теплотрассы протяжённостью 310 метров на улицах Коммунистической и Революции уже почти завершена, а благоустройство территории будет выполнено до конца октября, пишет НГС. После обращения в СГК, там заявили, что туалет от театра убрали.