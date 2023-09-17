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Ремонт идет пару месяцев

Актриса из Новосибирска возмутилась долгим ремонтом у кукольного театра

17 сентября 2023, 04:43
Фото: atas.info
Ремонт идет пару месяцев
Актриса Елена Кузнецова из театра «Пилигримы» в Новосибирске пожаловалась на долгий ремонт коммуникаций около здания, который начался в июне и до сих пор не завершен.

Актриса кукольного театра «Пилигримы» Елена Кузнецова выразила своё недовольство продолжительным ремонтом коммуникаций у входа на улице Коммунистической. По её словам, около театра сейчас царит беспорядок — разбросан строительный мусор и до сих пор видны трубы. Также на видном месте располагается туалет.

Женщина отметила, что ремонт начался ещё в июне и проход к театру перекрыт. Это вызывает неудобства как для сотрудников, так и для зрителей.

«Если бы вы увидели такую картину перед рестораном или школой, захотели бы вы вернуться? Я сама задумалась бы — стоит ли ещё раз прийти сюда? Постоянные зрители поддерживают нас и разделяют наши проблемы, но есть и новички, которые после всего этого, вероятно, больше не захотят прийти», — поделилась актриса.

Актриса также отметила, что в мэрии города ей сообщили, что ремонтные работы продлятся до конца сентября. По словам представителей СГК, замена теплотрассы протяжённостью 310 метров на улицах Коммунистической и Революции уже почти завершена, а благоустройство территории будет выполнено до конца октября, пишет НГС. После обращения в СГК, там заявили, что туалет от театра убрали.

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#Общество#Новосибирск#Театр#СГК#Ремонтные работы#Эмилия Губарева#Теплосети#Актриса#Хаос
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