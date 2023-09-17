Актриса из Новосибирска возмутилась долгим ремонтом у кукольного театра

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Актриса кукольного театра «Пилигримы» Елена Кузнецова выразила своё недовольство продолжительным ремонтом коммуникаций у входа на улице Коммунистической. По её словам, около театра сейчас царит беспорядок — разбросан строительный мусор и до сих пор видны трубы. Также на видном месте располагается туалет.
Женщина отметила, что ремонт начался ещё в июне и проход к театру перекрыт. Это вызывает неудобства как для сотрудников, так и для зрителей.
«Если бы вы увидели такую картину перед рестораном или школой, захотели бы вы вернуться? Я сама задумалась бы — стоит ли ещё раз прийти сюда? Постоянные зрители поддерживают нас и разделяют наши проблемы, но есть и новички, которые после всего этого, вероятно, больше не захотят прийти», — поделилась актриса.
Актриса также отметила, что в мэрии города ей сообщили, что ремонтные работы продлятся до конца сентября. По словам представителей СГК, замена теплотрассы протяжённостью 310 метров на улицах Коммунистической и Революции уже почти завершена, а благоустройство территории будет выполнено до конца октября, пишет НГС. После обращения в СГК, там заявили, что туалет от театра убрали.