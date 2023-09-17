Как получить субсидию до 200 тысяч рублей для дачника в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Субсидии могут получить СНТ, которые находятся в разных районах области. Для этого необходимо подать заявление до конца октября текущего года.
Министерство сельского хозяйства региона уже начало принимать заявки на получение субсидии. Размер выплаты будет зависеть от суммы потраченных средств. Заявки будут приниматься в течение периода с 2 по 27 октября.
Субсидии предоставляются для возмещения определенных затрат. В частности, они могут быть использованы на инженерное обеспечение территорий СНТ (включая противопожарную безопасность и электроснабжение), проведение кадастровых работ, а также на строительство и ремонт имущества общего пользования. В рамках государственной программы садоводам можно компенсировать до половины расходов на эти цели.