Как получить субсидию до 200 тысяч рублей для дачника в Новосибирской области

Субсидии предоставляются для возмещения определенных затрат. В частности, они могут быть использованы на инженерное обеспечение территорий СНТ (включая противопожарную безопасность и электроснабжение), проведение кадастровых работ, а также на строительство и ремонт имущества общего пользования. В рамках государственной программы садоводам можно компенсировать до половины расходов на эти цели.