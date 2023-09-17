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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Субсидии предоставляются на возмещение определенных трат

Как получить субсидию до 200 тысяч рублей для дачника в Новосибирской области

17 сентября 2023, 13:06
Фото: 1MI
Субсидии предоставляются на возмещение определенных трат

Садоводам из Новосибирской области дадут субсидии до 200 тысяч рублей

В Новосибирской области садоводам предоставят финансовую поддержку. Из регионального бюджета будут выделены субсидии на проведение различных работ, таких как ремонт, установка коммуникаций и кадастровые работы. Сумма выплаты зависит от затрат, но не может превышать 200 тысяч рублей.

Субсидии могут получить СНТ, которые находятся в разных районах области. Для этого необходимо подать заявление до конца октября текущего года.

Министерство сельского хозяйства региона уже начало принимать заявки на получение субсидии. Размер выплаты будет зависеть от суммы потраченных средств. Заявки будут приниматься в течение периода с 2 по 27 октября.

Субсидии предоставляются для возмещения определенных затрат. В частности, они могут быть использованы на инженерное обеспечение территорий СНТ (включая противопожарную безопасность и электроснабжение), проведение кадастровых работ, а также на строительство и ремонт имущества общего пользования. В рамках государственной программы садоводам можно компенсировать до половины расходов на эти цели.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Садоводы#Эмилия Губарева#Субсидии
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