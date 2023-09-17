Медведь в Новосибирской области: хищника заметили у болота в Караканском бору

Одна из местных жительниц, Елена, поделилась своим наблюдением в группе «Грибы и грибные места НСО» в социальной сети «ВКонтакте». Она указала, что примерно на 63 км начинается просека, за которой через несколько километров располагается болотистая местность. Рядом с небольшим болотом возле просеки появился медведь.