Медведь в Новосибирской области: хищника заметили у болота в Караканском бору

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Одна из местных жительниц, Елена, поделилась своим наблюдением в группе «Грибы и грибные места НСО» в социальной сети «ВКонтакте». Она указала, что примерно на 63 км начинается просека, за которой через несколько километров располагается болотистая местность. Рядом с небольшим болотом возле просеки появился медведь.
Поднявшись на задние лапы, он огляделся и ушел. По словам сибирячки, медведь был не очень большой.
Ранее в Министерстве природы региона сообщили, что наибольшая численность бурого медведя отмечается в северных и восточных районах области, таких как Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский и Убинский. Однако в южных и западных районах Новосибирской области медведей не наблюдают.