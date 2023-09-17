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Медведь напугал жителей

Медведь в Новосибирской области: хищника заметили у болота в Караканском бору

17 сентября 2023, 05:53
Фото: atas.info
Медведь напугал жителей

В Новосибирской области местные жители заметили медведя в Караканском бору

В Новосибирской области был замечен медведь в Караканском бору. По словам жителей деревни Ерестная, хищника увидели на болотистом участке.

Одна из местных жительниц, Елена, поделилась своим наблюдением в группе «Грибы и грибные места НСО» в социальной сети «ВКонтакте». Она указала, что примерно на 63 км начинается просека, за которой через несколько километров располагается болотистая местность. Рядом с небольшим болотом возле просеки появился медведь.

Поднявшись на задние лапы, он огляделся и ушел. По словам сибирячки, медведь был не очень большой.

Ранее в Министерстве природы региона сообщили, что наибольшая численность бурого медведя отмечается в северных и восточных районах области, таких как Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский и Убинский. Однако в южных и западных районах Новосибирской области медведей не наблюдают.

В Новосибирской области назвали районы обитания медведей
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Эмилия Губарева#Медведь#Караканский бор
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