Редчайший гриб со вкусом ореха найден в лесу Новосибирска

В лесу жительница Новосибирска обнаружила редкий гриб со вкусом ореха. Этот гриб, известный как «спарассис курчавый», может достигать веса до 10 килограммов. Фотографии гриба были опубликованы девушкой в группе «Грибы и грибные места. Новосибирск». Она не знала, можно ли его есть.