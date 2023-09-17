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Published Сегодня, 14:52

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Гриб нашли в лесу

Редчайший гриб со вкусом ореха найден в лесу Новосибирска

17 сентября 2023, 14:52
Фото: atas.info
Гриб нашли в лесу
В Новосибирске жительница нашла редкий гриб с необычным внешним видом, приятным ароматом и вкусом ореха.

В лесу жительница Новосибирска обнаружила редкий гриб со вкусом ореха. Этот гриб, известный как «спарассис курчавый», может достигать веса до 10 килограммов. Фотографии гриба были опубликованы девушкой в группе «Грибы и грибные места. Новосибирск». Она не знала, можно ли его есть.

Фото: «Грибы и грибные места. Новосибирск»

На сайте «Грибы Сибири» указано, что спарассис курчавый имеет специфический запах и обычно растет на корнях и у основания стволов других деревьев. Плодоношение этого гриба происходит с августа по сентябрь.

Он считается съедобным, но имеет охранный статус, так как внесен в Красную книгу РФ и Новосибирской области. Внешность гриба также очень необычна и привлекает внимание.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Эмилия Губарева
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