Редчайший гриб со вкусом ореха найден в лесу Новосибирска

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В лесу жительница Новосибирска обнаружила редкий гриб со вкусом ореха. Этот гриб, известный как «спарассис курчавый», может достигать веса до 10 килограммов. Фотографии гриба были опубликованы девушкой в группе «Грибы и грибные места. Новосибирск». Она не знала, можно ли его есть.
На сайте «Грибы Сибири» указано, что спарассис курчавый имеет специфический запах и обычно растет на корнях и у основания стволов других деревьев. Плодоношение этого гриба происходит с августа по сентябрь.
Он считается съедобным, но имеет охранный статус, так как внесен в Красную книгу РФ и Новосибирской области. Внешность гриба также очень необычна и привлекает внимание.