atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

Суд пройдет в октябре

С новосибирской фабрики мороженного «Гулливер» требуют 10 млн за товарный знак

17 сентября 2023, 05:10
Фото: 1MI
Суд пройдет в октябре
Новосибирская фабрика мороженого «Гулливер» подвергается иску от компании из Курска, которая требует 10 миллионов рублей за нарушение товарного знака. Рассмотрение дела будет проводиться в Арбитражном суде Новосибирской области.

Одно из предприятий в Курске требует от фабрики мороженного «Гулливер» из Новосибирска 10 миллионов рублей за нарушение прав на товарный знак. Это дело будет рассмотрено Арбитражным судом Новосибирской области. Истец — ОАО «Курский хладокомбинат», ответчик — ООО «Гулливер». По информации дела, иск был подан 10 сентября текущего года. Первое заседание назначено на 19 октября 2023 года.

Предположительно, речь идет о названии мороженого, которое, по мнению истца, принадлежит только «Курскому хладокомбинату». Подробности исковых требований пока неизвестны.

ООО «Гулливер» — известная новосибирская компания, производящая мороженое с 1993 года. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ее выручка за 2022 год составила 663,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 67,6 миллиона рублей. Директором компании является Александр Грива. Об этом сообщает «Прецедент».

ОАО «Курский хладокомбинат» зарегистрировано с 1993 года. Офис компании находится в Курске. Генеральным директором является Игорь Шевляков. Также стоит отметить, что уже в 2014 году индивидуальный предприниматель Гуткевич Евгений Анатольевич подал иск против ООО «Гулливер». Он требовал прекратить производство, продажу и рекламу мороженого с пробиотическими микроорганизмами, указывая на нарушение исключительных прав, охраняемых патентом. Однако он не смог добиться удовлетворения своего иска — Арбитражный суд Томской области отказал ему.

Генпрокуратура подала иск к компании новосибирского бизнесмена Тарана
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске в суд подан иск о банкротстве «Нью-Йорк пицца Франчайзинг»Самокатчиков Whoosh оштрафовали на 100 тысяч после иска мэрии«Исчезла совесть»: стало известно, как защитят академика Асеева в суде Новосибирска«Бог дал детей — и хватит»: в Новосибирске семья судится с Соцфондом из-за пособий
#Общество#Новосибирск#Суд#Арбитражный суд#Эмилия Губарева#Иск#Товарный знак
Подпишитесь
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
15 сентября, 02:47
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
15 сентября, 04:58
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
15 сентября, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин
Вчера, 12:53