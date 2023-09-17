С новосибирской фабрики мороженного «Гулливер» требуют 10 млн за товарный знак

ОАО «Курский хладокомбинат» зарегистрировано с 1993 года. Офис компании находится в Курске. Генеральным директором является Игорь Шевляков. Также стоит отметить, что уже в 2014 году индивидуальный предприниматель Гуткевич Евгений Анатольевич подал иск против ООО «Гулливер». Он требовал прекратить производство, продажу и рекламу мороженого с пробиотическими микроорганизмами, указывая на нарушение исключительных прав, охраняемых патентом. Однако он не смог добиться удовлетворения своего иска — Арбитражный суд Томской области отказал ему.