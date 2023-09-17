С новосибирской фабрики мороженного «Гулливер» требуют 10 млн за товарный знак

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Одно из предприятий в Курске требует от фабрики мороженного «Гулливер» из Новосибирска 10 миллионов рублей за нарушение прав на товарный знак. Это дело будет рассмотрено Арбитражным судом Новосибирской области. Истец — ОАО «Курский хладокомбинат», ответчик — ООО «Гулливер». По информации дела, иск был подан 10 сентября текущего года. Первое заседание назначено на 19 октября 2023 года.
Предположительно, речь идет о названии мороженого, которое, по мнению истца, принадлежит только «Курскому хладокомбинату». Подробности исковых требований пока неизвестны.
ООО «Гулливер» — известная новосибирская компания, производящая мороженое с 1993 года. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ее выручка за 2022 год составила 663,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 67,6 миллиона рублей. Директором компании является Александр Грива. Об этом сообщает «Прецедент».
ОАО «Курский хладокомбинат» зарегистрировано с 1993 года. Офис компании находится в Курске. Генеральным директором является Игорь Шевляков. Также стоит отметить, что уже в 2014 году индивидуальный предприниматель Гуткевич Евгений Анатольевич подал иск против ООО «Гулливер». Он требовал прекратить производство, продажу и рекламу мороженого с пробиотическими микроорганизмами, указывая на нарушение исключительных прав, охраняемых патентом. Однако он не смог добиться удовлетворения своего иска — Арбитражный суд Томской области отказал ему.