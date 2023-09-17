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Бобры застроили реку

В Новосибирске бобры построили плотину на реке 1-я Ельцовка и устроили затор

17 сентября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Бобры застроили реку
Бобры устроили затор на реке 1-я Ельцовка в Новосибирске, что могло вызвать потоп, поэтому спасатели демонтировали плотину.

На реке 1-я Ельцовка в Калининском районе Новосибирска бобры создали преграду, вызвав затор. Сотрудники МАСС были вынуждены разобрать эту конструкцию необычных «строителей».

Плотина, построенная бобрами, могла вызвать неприятности, поэтому спасатели одели специальные костюмы и приступили к устранению «несанкционированного сооружения».

После того как река была очищена от веток и ветвей, гармоничное течение восстановилось.

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#Новосибирск#Спасатели#Река#Бобры#Затор#Эмилия Губарева
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