В Новосибирске бобры построили плотину на реке 1-я Ельцовка и устроили затор

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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На реке 1-я Ельцовка в Калининском районе Новосибирска бобры создали преграду, вызвав затор. Сотрудники МАСС были вынуждены разобрать эту конструкцию необычных «строителей».
Плотина, построенная бобрами, могла вызвать неприятности, поэтому спасатели одели специальные костюмы и приступили к устранению «несанкционированного сооружения».
После того как река была очищена от веток и ветвей, гармоничное течение восстановилось.