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Метро откроют в этом году

В Новосибирске назвали окончательный срок сдачи станции метро «Спортивная»

17 сентября 2023, 06:53
Фото: atas.info
Метро откроют в этом году

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске будет открыта в конце 2023 года

По последней информации, станцию метро «Спортивная» планируют открыть в Новосибирске перед Новым 2024 годом. Однако, перед этим необходимо пройти экспертизу проектной документации.

В процессе строительства были внесены изменения, такие как замена оборудования и приведение документации в соответствие с требованиями. Предыдущая экспертиза не дала положительный результат, поэтому документацию скорректировали и подготовят к повторному рассмотрению, пишет VN. ru.

Заказчиком строительства станции является МП «Метро МиР», который планирует отправить откорректированную проектную документацию на повторную экспертизу в сентябре текущего года. Согласно предыдущим заявлениям мэра Новосибирска, станция должна была заработать до конца 2023 года, а ее приемку планировалось провести 14 октября.

На данный момент оценивается стоимость строительства станции в 4 004 506,6 тыс. рублей, однако финальная сумма будет определена после экспертизы проектно-сметной документации.

В Новосибирске станцию метро «Спортивная» откроют к концу 2023 года
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#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Эмилия Губарева#Спортивная#Экспертиза
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