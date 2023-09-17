В Новосибирске назвали окончательный срок сдачи станции метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В процессе строительства были внесены изменения, такие как замена оборудования и приведение документации в соответствие с требованиями. Предыдущая экспертиза не дала положительный результат, поэтому документацию скорректировали и подготовят к повторному рассмотрению, пишет VN. ru.
Заказчиком строительства станции является МП «Метро МиР», который планирует отправить откорректированную проектную документацию на повторную экспертизу в сентябре текущего года. Согласно предыдущим заявлениям мэра Новосибирска, станция должна была заработать до конца 2023 года, а ее приемку планировалось провести 14 октября.
На данный момент оценивается стоимость строительства станции в 4 004 506,6 тыс. рублей, однако финальная сумма будет определена после экспертизы проектно-сметной документации.