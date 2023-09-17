Жильцы соседних домов жалуются на пациентов вытрезвителя в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
По словам очевидцев, один из нетрезвых мужчин гулял по территории, расположенной неподалеку от вытрезвителя, всего через несколько минут после его прибытия в учреждение. Ходил он в нетрезвом виде у оживленной трассы. Новосибирец проводил этого блуждающего пациента в приемную комнату вытрезвителя и там задал персоналу несколько актуальных вопросов.
Видеозапись произошедшего была опубликована в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Внутри учреждения персонал пояснил ему, что этого нетрезвого пациента привезли сюда, потому что он спал на улице. Однако в вытрезвителе мужчина отказался от помощи специалистов.
При этом сам пациент в состоянии опьянения сказал «Если они предложат мне здесь поесть, я останусь. И можно будет помыться». Однако, как сообщил персонал, в вытрезвителе не предусмотрены обед и возможность принять душ.
Местный житель не понимает: зачем тогда нужен вытрезвитель? Вскоре на место прибыла полиция, но пациент уже исчез, предположительно отправился домой.