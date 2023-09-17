Жильцы соседних домов жалуются на пациентов вытрезвителя в Новосибирске

По словам очевидцев, один из нетрезвых мужчин гулял по территории, расположенной неподалеку от вытрезвителя, всего через несколько минут после его прибытия в учреждение. Ходил он в нетрезвом виде у оживленной трассы. Новосибирец проводил этого блуждающего пациента в приемную комнату вытрезвителя и там задал персоналу несколько актуальных вопросов.