Автомобиль проститутки с надписью «Анжела» попал в ДТП в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В Новосибирске произошло еще одно ДТП с автомобилем, на котором есть надпись «Анжела». Фотографии происшествия были опубликованы в Telegram-канале «АСТ Black».
Из сообщения следует, что инцидент случился на Бердском шоссе. Автомобиль, принадлежащий, предположительно известной секс-работнице, был задействован в серии столкновений. Движение в сторону Академгородка затруднено, однако пострадавших нет.
Это не первый раз, когда автомобиль с надписью «Анжела» попадает в ДТП. Данный автомобиль предположительно принадлежит женщине, работающей в сфере секс-услуг. Его часто замечают на улицах. Ранее ее белый Nissan Juke также попал в аварию на площади Трубникова.