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Автоледи попала в ДТП

Автомобиль проститутки с надписью «Анжела» попал в ДТП в Новосибирске

18 сентября 2023, 04:27
Фото: АСТ-54
Автоледи попала в ДТП

Автомобиль с надписью «Анжела» попал в ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Проститутка из Новосибирска Анжела, вероятно, снова попала в ДТП на Бердском шоссе, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

В Новосибирске произошло еще одно ДТП с автомобилем, на котором есть надпись «Анжела». Фотографии происшествия были опубликованы в Telegram-канале «АСТ Black».

Из сообщения следует, что инцидент случился на Бердском шоссе. Автомобиль, принадлежащий, предположительно известной секс-работнице, был задействован в серии столкновений. Движение в сторону Академгородка затруднено, однако пострадавших нет.

Это не первый раз, когда автомобиль с надписью «Анжела» попадает в ДТП. Данный автомобиль предположительно принадлежит женщине, работающей в сфере секс-услуг. Его часто замечают на улицах. Ранее ее белый Nissan Juke также попал в аварию на площади Трубникова.

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