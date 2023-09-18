Автомобиль проститутки с надписью «Анжела» попал в ДТП в Новосибирске

Это не первый раз, когда автомобиль с надписью «Анжела» попадает в ДТП. Данный автомобиль предположительно принадлежит женщине, работающей в сфере секс-услуг. Его часто замечают на улицах. Ранее ее белый Nissan Juke также попал в аварию на площади Трубникова.