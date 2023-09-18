Четыре миллиона рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
За лето 2023 года обладателем одного миллиона рублей по результатам лотереи стали шесть сибиряков. Из них двое — жители Новосибирской области. Ещё один новосибирец выиграл сразу два миллиона рублей. Общая сумма выигрышей составила семь миллионов рублей.
Богатым на победы месяцем стал июнь. Тогда участники розыгрышей выиграли суммарно три миллиона рублей. Июль и август принёс сибирякам по два миллиона рублей.
С начала года миллионерами стали 35 сибиряков. Общая сумма выигрыша — 46,6 млн рублей.