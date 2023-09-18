Четыре миллиона рублей за лето выиграли новосибирцы в лотереях

За лето 2023 года обладателем одного миллиона рублей по результатам лотереи стали шесть сибиряков. Из них двое — жители Новосибирской области. Ещё один новосибирец выиграл сразу два миллиона рублей. Общая сумма выигрышей составила семь миллионов рублей.