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В квартире имеется оружейная комната

Квартиру с оружейной комнатой и сауной продают в центре Новосибирска за 54 млн рублей

18 сентября 2023, 09:27
Фото: novosibirsk.cian.ru
В квартире имеется оружейная комната
В Новосибирске предлагают купить квартиру с сауной, камином и оружейной комнатой. Цена вопроса — 54 миллиона рублей.
«Просторная двухуровневая квартира в самом центре Новосибирска. Пять минут от станции метро „площадь Ленина“, — указано в объявлении на сайте недвижимости „Циан“.

Жилплощадь находится на седьмом этаже восьмиэтажного многоквартирного дома, построенного в 2002 году. Общая площадь квартиры — 291 квадратный метр. Стоимость — 54 миллиона рублей.

Новый владелец получит не только две утепленные лоджии, но и камин на дровах, прачечную и санузел на каждом уровне. Главной фишкой является оружейная комната, где можно хранить образцы холодного и огнестрельного оружия. В подарок предлагаются два парковочных места.

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#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Объявление#Жилье#Квартира#Александр Ляхов
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