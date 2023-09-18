Несчастный случай на крыше завода в Бердске: взорвался газовый баллон

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
По информации первого заместителя начальника Главного управления МЧС по региону Евгения Лебедева, причиной инцидента стала утечка газа из баллона, произошедшая во время проведения огневых работ на крыше электро-механического завода.
— Разгерметизация газового баллона при проведении огневых работ на кровле электро-механического завода в Бердске, — сообщил Евгений Лебедев.
В результате взрыва рабочий получил серьезные повреждения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Происшествие произошло 16 сентября около 15:00. Силы и средства МЧС не привлекались для ликвидации последствий происшествия.