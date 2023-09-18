Несчастный случай на крыше завода в Бердске: взорвался газовый баллон

В Бердске рабочий пострадал после взрыва газового баллона на заводе

В результате взрыва газового баллона на крыше завода в Бердске, один рабочий получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подробности сообщили во время оперативного совещания в правительстве региона.