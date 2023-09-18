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Есть пострадавший

Несчастный случай на крыше завода в Бердске: взорвался газовый баллон

18 сентября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Есть пострадавший

В Бердске рабочий пострадал после взрыва газового баллона на заводе

В результате взрыва газового баллона на крыше завода в Бердске, один рабочий получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подробности сообщили во время оперативного совещания в правительстве региона.

По информации первого заместителя начальника Главного управления МЧС по региону Евгения Лебедева, причиной инцидента стала утечка газа из баллона, произошедшая во время проведения огневых работ на крыше электро-механического завода.

— Разгерметизация газового баллона при проведении огневых работ на кровле электро-механического завода в Бердске, — сообщил Евгений Лебедев.

В результате взрыва рабочий получил серьезные повреждения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Происшествие произошло 16 сентября около 15:00. Силы и средства МЧС не привлекались для ликвидации последствий происшествия.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Взрыв#Эмилия Губарева
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