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Ребенок мог пострадать из-за врачебной ошибки

Новосибирские следователи накажут врачей, ослепивших школьника

18 сентября 2023, 07:43
Фото: 1MI
Ребенок мог пострадать из-за врачебной ошибки
В Новосибирской области десятилетний мальчик ослеп после лечения в больнице. Родители заподозрили врачебную ошибку. Теперь этим займутся следователи.
«По результатам проведенной доследственной проверки по обращению жителя областного центра следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — указано на сайте СУ СКР по Новосибирской области.
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Информацию подтвердили и в самом Следственном комитете. «Да, это тот самый случай, когда в феврале ослеп десятилетний мальчик. Ведется следствие», — рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы ведомства Елена Коновалова.

Сейчас следователи проводят комплекс экспертиз и устанавливают все обстоятельства, при которых несчастный школьник мог полностью лишиться зрения.

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До этого в региональных СМИ сообщалось, что школьник потерял зрение якобы из-за неправильных действий врачей. Сначала мальчика лечили от фарингита в детской клинической больнице №1, но потом нобнаружили у него обострение сахарного диабета первого типа.

Поскольку медики поначалу не нашли у ребенка опасных симптомов, тот впал в кому и получил отек мозга. Последствиями стали полная слепота, нарушения речи и инвалидность.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Следственный комитет#Школьник#Медики#Следствие#Александр Ляхов
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