Поражает воображение: полярное сияние заметили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Специалист по космической фотографии Алексей Поляков снял на смартфон полярное сияние в Новосибирской области. Фотография завораживающего явления была сделана ночью 19 сентября.
По словам Полякова, полярное синие он застал неподалеку от деревни Жеребцово в Новосибирском районе.
Как ранее рассказывали в научно-популярном сообществе «Астроверты», в ночь с 18 на 19 сентября возможно появление полярных сияний. Космическое явление повезет увидеть жителям Новосибирска, Омска, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы.
Сегодня ночью возможно появление северных сияний в средних широтах России!
«Солнечные космические обсерватории зафиксировали прибытие ударной волны плотного солнечного ветра. Уже сейчас начинаются первые возмущения магнитосферы Земли», — рассказали в сообществе.