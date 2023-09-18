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Полярные сияния в Сибири видны не так часто

Поражает воображение: полярное сияние заметили в Новосибирской области

18 сентября 2023, 20:16
Фото: Алексей Поляков / VK.com
Полярные сияния в Сибири видны не так часто

Полярное сияние заметили в Новосибирской области

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел на камеру смартфона полярное сияние, накрывшее Новосибирскую область. Счастливчики могли видеть красивейшее космическое явление в четвёртом часу ночи.

Специалист по космической фотографии Алексей Поляков снял на смартфон полярное сияние в Новосибирской области. Фотография завораживающего явления была сделана ночью 19 сентября.

По словам Полякова, полярное синие он застал неподалеку от деревни Жеребцово в Новосибирском районе.

Как ранее рассказывали в научно-популярном сообществе «Астроверты», в ночь с 18 на 19 сентября возможно появление полярных сияний. Космическое явление повезет увидеть жителям Новосибирска, Омска, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы.

Сегодня ночью возможно появление северных сияний в средних широтах России!

«Солнечные космические обсерватории зафиксировали прибытие ударной волны плотного солнечного ветра. Уже сейчас начинаются первые возмущения магнитосферы Земли», — рассказали в сообществе.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Фото#Фотография#Небо#Астрономия#Алина Гурицкая#Алексей Поляков
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