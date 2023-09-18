Поражает воображение: полярное сияние заметили в Новосибирской области

Как ранее рассказывали в научно-популярном сообществе «Астроверты», в ночь с 18 на 19 сентября возможно появление полярных сияний. Космическое явление повезет увидеть жителям Новосибирска, Омска, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы.