«Скоро три смены будет»: в 220 школе не хватает мест детям «Европейского берега»

«При зазывах на приобретение квартир, обещали, что вместе с постройкой второй очереди „Европейского берега“ застройщик дарит городу школу, которая так же в 2015 году будет сдана. Все обрадовались, купили квартиры, а школы нет. Застройщик пообещал в 2016 году ее построить. И снова обманул. Затем и вовсе свалил все на администрацию города. Собирали не раз подписи, так как у многих дети, и учиться приходилось ездить далеко, а школа 76 не резиновая», — рассказал один из жителей микрорайона, просивший не называть его имени.