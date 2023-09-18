«Скоро три смены будет»: в 220 школе не хватает мест детям «Европейского берега»

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Обращение к властям Новосибирска, в котором содержится требование незамедлительной постройки новой школы в микрорайоне «Европейский берег», подготовила инициативная группа жителей нового жилмассива на берегу реки в Октябрьском районе. Подписи под документом собирают в местных магазинах и заведениях общепита.
Весной 2023 в микрорайоне с помпой открыли школу № 220. Она построена по нетиповому проекту, с атриумом под стеклянной крышей вместо актового зала. Это учебной заведение называли «школой будущего» и ее проектированием и строительством занимался застройщик микрорайона, компания «Брусника». В мае здесь начались занятия начальной ступени, а с 1 сентября в классы пришли все школьники. Тут-то и выяснилось, что школа будущего не рассчитана не то, чтобы на будущее, а даже на текущее положение дел.
Проектная наполняемость здания составляет 825 мест. А по данным департамента образования мэрии Новосибирска, в новом учебном году школа приняла 1700 учеников.
«Сейчас две смены, в целом это даже понятно, мы тоже в свое время учились в 2 смены. Но вот на следующий год выпустят всего один 11 класс, а на их место придет 300 первоклассников. Ходить в рядом стоящие школы тоже не вариант, даже с постройкой новой школы там все равно много учеников, потому что и около этих школ новые дома. Так что скоро у нас три смены будет», — описывает ситуацию участница инициативной группы Светлана Иванова.
Часть жителей убеждена — злую шутку сыграла необычность школьного здания и якобы, уникальность планируемого учебного процесса, о которой писали СМИ. Мол, сюда стали брать детей из других районов города, не относящихся к микроучастку, который обслуживает 220 школа. Кроме того, на подъездах люди видели объявления о покупке фиктивной регистрации в микрорайоне. Это позволило бы родителям на законных основаниях требовать принять ребенка в новую школу.
Косвенным доказательством того, что в школу набрали детей, которые не живут в «Европейском береге», собственница квартиры в микрорайоне Татьяна Седова считает большое количество автомобилей около учебного заведения по утрам.
«Там натурально пробки бывают, все заставлено машинами, из которых родители выгружают своих великовозрастных чад. Я понимаю, что по пути на работу мои соседи могут подвести первоклассника, чтобы он не шел один. Но там привозят десяти- или одинадцатиклассников! Если бы это были наши дети, кому бы в голову пришло везти взрослого ребенка несколько кварталов?», — возмущается Татьяна.
Однако прямых доказательств того, что в школу приняли учеников с регистрацией не по микроучастку, у активистов нет.
Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 458, единственной причиной для отказа в приеме в общеобразовательное учреждение является отсутствие свободных мест. И школа не вправе в одностороннем порядке расширять перечень оснований для отказа.
Казалось бы, откуда тогда в школе на 825 мест оказалось в два раза больше учеников? Но дьявол кроется в деталях. Количество учащихся в классах определяется из соблюдения санитарной нормы — 2,5 квадратных метра на одного школьника. Кроме того, согласно нормативам, образовательное учреждение имеет право вести занятия до 7 вечера.
Иными словами, школа № 220 может организовать даже третью смену, если хватит педагогов. И у чиновников не будет претензий.
В региональном министерстве образования пока не видят серьезной проблемы в переполненности школы № 220. «Фактическая наполняемость общеобразовательной организации может быть больше чем проектная, в том числе при организации образовательного процесса в две смены, что не противоречит действующим санитарным нормам», — говорится в ответе ведомства на запрос редакции Atas.info.
На самом деле, проблема обучения детей жителей быстрорастущего микрорайона существует давно и текущая ситуация была прогнозируема.
«При зазывах на приобретение квартир, обещали, что вместе с постройкой второй очереди „Европейского берега“ застройщик дарит городу школу, которая так же в 2015 году будет сдана. Все обрадовались, купили квартиры, а школы нет. Застройщик пообещал в 2016 году ее построить. И снова обманул. Затем и вовсе свалил все на администрацию города. Собирали не раз подписи, так как у многих дети, и учиться приходилось ездить далеко, а школа 76 не резиновая», — рассказал один из жителей микрорайона, просивший не называть его имени.
Ранее компания «Брусника» объясняла задержку со строительством школы сложностями в проектировании, негативными экономическими изменениями, подорожанием стройматериалов и т. д. Что не мешало застройщику продолжать возводить новые жилые дома.
Ситуация в «Европейском береге» типична для всех новых микрорайонов Новосибирска. Выдача разрешений на строительство жилья не связана напрямую с возведением социальных объектов, а если где и прописаны такие обязательства застройщика, то выполняет он их в самую последнюю очередь.
В начале сентября горожан шокировало видео из коридоров школы № 217, расположенной в микрорайоне «Южно-Чемской». На кадрах видно, что сотни учеников начальной школы устроили настоящую давку после окончания занятий.
«Вот и наступил тот момент, когда школа настолько нахапала детей, что теперь учиться будут в 3 смены. Соответственно 4 урока, всё остальное дистант. Какое образование получат дети? Нанимать репетитора? Переводить в другую школу? Да почему живя рядом с большой новой школой, я должна об этом думать. Безобразие какое-то. Каждый год набирают по 13, 14 первых классов», — рассказывает местная жительница Олеся Лебедева.
Рекордсменом же по наполненности классов осенью 2023 года стала школа № 215 в микрорайоне «Чистая слобода». Там приняли 3 537 учащихся при проектной наполняемости 1100 учеников. Пришлось сформировать аж 15 первых классов и ввести учебу в три смены.
Тут в качестве ремарки стоит заметить, что Новосибирск, вероятно, сильно подпортит статистику профильного федерального министерства. В марте текущего года министр просвещения России Сергей Кравцов отчитался о ликвидации третьей смены в российских школах.
«К началу этого учебного года у нас ликвидирована третья смена. По статистике, в стране у нас нет третьей смены», — сказал он на заседании итоговой коллегии Министерства просвещения РФ.
Контроль за переполненностью образовательных учреждений ведет Роспотребнадзор.
«Жалоб в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области на школу № 220 не поступало, ситуация находится на особом контроле управления», — сообщила редакции заместитель руководителя ведомства Наталья Ильиных.
Представительница регионального управления Роспотребнадзора добавила, что служба вправе применять предусмотренные российским законодательством меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера к руководителям образовательных учреждений, где нарушены санитарные нормы.
В 2022 по представлению ведомства директор школы №76 Надежда Равлюк была оштрафовала на 30 тысяч рублей за переполненные учениками классы. Административное дело в отношении руководительницы учебного учреждения рассматривали с осени 2021 года. И эта история имеет непосредственное отношение к «Европейскому берегу». Надежда Равлюк вынуждена была принять на учебу детей из нового микрорайона, поскольку другой школы рядом попросту не было.
На сторону школьного директора встали родители учеников, и даже мэр Анатолий Локоть. Но, несмотря на это, районный, а затем и областной суд отклонили жалобу педагога на несправедливое, по ее мнению, наказание.
В ведомстве не стали комментировать, означает ли «особый контроль» Роспотребнадзора вероятность повторения этой ситуации в школе № 220.
В свою очередь, в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщили: «В целях обеспечения населения, проживающего на территории жилого комплекса „Европейский берег“ в Октябрьском районе, дополнительными местами в общеобразовательных учреждениях, мэрией города Новосибирска с застройщиком заключено соглашение на безвозмездное выполнение работ по проектированию школы по ул. Большевистской в Октябрьском районе на 1100 мест в срок до октября 2024 года».
Однако, подчеркивают в муниципалитете, завершение работ над проектно-сметной документацией не означает последующее начало строительства. Возведение новой школы возможно только при условии выделения субсидий из вышестоящих бюджетов, областного или федерального. Самостоятельно вести строительство новой школы мэрия не в состоянии.
«Таким образом, сроки строительства объекта будут определяться исходя из возможности выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов», — резюмировали в строительном департаменте.
В начале 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» интерактивную карту, согласно которой до конца 2023 года в регионе должны быть введены в эксплуатацию 14 новых школ, из них десять — в Новосибирске.
В Кировском районе Новосибирска две школы на 1100 мест каждая планировалось построить на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева. В Ленинском — на улицах Забалуева и Большая (по 825 мест) и улице Спортивная — 1100 мест.
В Октябрьском в 2023 году обещали сдать в эксплуатацию сразу четыре школы: на улице Татьяны Снежиной (550 мест), на Большевистской (825 мест), на Тургенева (975 мест) и школу на Пролетарской на 1100 мест.
И еще одна школа в Центральном районе, на Крылова, 18, рассчитанная на 249 учеников.
«Несмотря на все сложности, меньше строить мы не будем. Планы у нас на 2023 год серьезные. Мы планируем завершить строительство 14 новых школ, хотя раньше в год вводили в среднем 4-5 новых учебных заведений. С чем связан такой подъем — мы к этому готовились, строительство некоторых школ должно было начаться еще в прошлом году», — цитировала пресс-служба главу региона.
По словам Андрея Травникова, планировалось, что каждый последующий год количество новых учебных мест в области будет прирастать минимум на 10 тысяч, что позволит за три года полностью решить проблему переполненности образовательных учреждений. И все школьники будут учиться только в первую смену.
Но, похоже, что эти планы остались только на словах. В первую очередь, это обусловлено срывом сроков строительства шести школ в рамках концессионного соглашения, заключенного 16 декабря 2021 между министерством образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“ из Москвы.
По словам министра строительства региона Алексея Колмакова, теперь ввод этих образовательных учреждений в эксплуатацию сдвигается, как минимум, на один год. Хотя первоначально школы должны были заработать еще в 2022 году.
«Начальный этап строительства идёт: где-то организация стройплощадок, где-то забивка свай, где-то работы нулевого цикла. Да, ввод планируют в 2024 году», — заявил Колмаков.
При этом сама концессия подорожала — общая стоимость заключенных контрактов теперь составляет почти 7 миллиардов рублей. Соответствующие документы размещены на портале правительства Новосибирской области. Многие депутаты регионального Законодательного собрания открыто выражают недовольство реализацией подписанных соглашений.
По словам источника редакции в региональном правительстве, срыв сроков сдачи «концессионных» школ, вызвал гнев губернатора Андрей Травниковая. И стоил поста министру образования региона Сергею Федорчуку, хотя, по сути, необходимых рычагов влияния на концессионера министр не имел. Об отставке главы Минобра Травников внезапно объявил в конце августа, в ходе форума «Технопром-2023». Публично причины увольнения Федорчука озвучены не были.