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Трудных детей привезут в лагерь

Смена «Сила России» — в лагерь «Тимуровец» привезут трудных подростков из 6 регионов

18 сентября 2023, 03:49
Фото: 1MI
Трудных детей привезут в лагерь

В новосибирский лагерь «Тимуровец» привезут трудных подростков из 6 регионов

Трудных подростков привезут на смену в детский лагерь Новосибирска. Об этом сообщила министр труда и социального развития области Елена Бахарева на оперативном совещании в правительстве региона.

В осенний период лагерь «Тимуровец» станет площадкой для проведения еще одной профильной смены для подростков, которые состоят на профилактических учетах. Всего на смену заедут 120 детей из 6 регионов России.

«Эта смена будет называться „Сила России“, — добавила министр соцразвития.

Напомним, ранее 17 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» также начался отдых для детей, попавших в конфликт с законом. В лагерь привезли 100 малолетних правонарушителей от 10 до 17 лет. В министерстве рассказали Атас.инфо, сколько вожатых следило за безопасностью детей.

Сколько вожатых охраняют 100 трудных подростков в лагере под Новосибирском
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Подростки#Эмилия Губарева#Лагерь
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