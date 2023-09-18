Смена «Сила России» — в лагерь «Тимуровец» привезут трудных подростков из 6 регионов

Напомним, ранее 17 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» также начался отдых для детей, попавших в конфликт с законом. В лагерь привезли 100 малолетних правонарушителей от 10 до 17 лет. В министерстве рассказали Атас.инфо, сколько вожатых следило за безопасностью детей.