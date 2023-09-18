Смена «Сила России» — в лагерь «Тимуровец» привезут трудных подростков из 6 регионов

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:52
В осенний период лагерь «Тимуровец» станет площадкой для проведения еще одной профильной смены для подростков, которые состоят на профилактических учетах. Всего на смену заедут 120 детей из 6 регионов России.
«Эта смена будет называться „Сила России“, — добавила министр соцразвития.
Напомним, ранее 17 июля на базе детского оздоровительного лагеря «Красная горка» также начался отдых для детей, попавших в конфликт с законом. В лагерь привезли 100 малолетних правонарушителей от 10 до 17 лет. В министерстве рассказали Атас.инфо, сколько вожатых следило за безопасностью детей.