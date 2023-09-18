Тайна исчезновения: куда пропала Зоя Попова из Новосибирской области в 2002 году

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 01:34
В Мошково в июле 2002 года пропала 19-летняя девушка Зоя Попова. Она уехала от родителей и сняла себе съемную квартиру, чтобы начать самостоятельную жизнь. В течение некоторого времени Зоя работала вместе с матерью, а затем устроилась на работу в «Сибирский гурман». Ее семья периодически приезжала навещать ее, но в один из дней бабушка, которая сдавала девушке комнату, сообщила им, что она больше там не живет, так как села в машину и уехала.
Зоя выросла в сложной семейной обстановке. Когда ей было всего 4 года, ее мать была в роддоме. Отец издевался над Зоей: он, по ее словам, приставал к ней и даже обстриг волосы. Тогда родители развелись.Через некоторое время мать вышла замуж во второй раз.
В возрасте 18 лет Зоя попыталась уехать от родителей к своему парню в Новосибирск, но он оказался наркоманом и агрессивно обращался с ней. Поэтому она сняла комнату и жила отдельно около трех недель.
Заявление о пропаже Зои было принято неохотно, и единственной зацепкой в деле стал ее паспорт, который, как полагает семья, был подкинут. Ее мать несколько раз участвовала в опознании тел, но так и не смогла найти свою дочь.
Некоторое время назад семья решила приватизировать дом и они получили документы о смерти Зои, хотя в причине смерти указан только прочерк. Мать также получила документ из МВД, где намекается на то, что Зоя могла заниматься проституцией, это предположение пришло от ее знакомой. Об этом пишет НГС.
Младшая сестра Зои решила написать пост в эзотерической группе несколько недель назад. Экстрасенсы заявили, что девушки больше нет в живых и ее задушили из-за ревности, а тело спрятали в лесу.
Сейчас в доме в Мошково живет младшая сестра Зои со своей дочерью. Если Зоя Попова все еще жива, ей сейчас 40 лет.