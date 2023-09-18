Тайна исчезновения: куда пропала Зоя Попова из Новосибирской области в 2002 году

В Мошково в июле 2002 года пропала 19-летняя девушка Зоя Попова. Она уехала от родителей и сняла себе съемную квартиру, чтобы начать самостоятельную жизнь. В течение некоторого времени Зоя работала вместе с матерью, а затем устроилась на работу в «Сибирский гурман». Ее семья периодически приезжала навещать ее, но в один из дней бабушка, которая сдавала девушке комнату, сообщила им, что она больше там не живет, так как села в машину и уехала.