atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:29

Published Сегодня, 01:29

Modified Сегодня, 01:34

Updated Сегодня, 01:34

Девушку ишут до сих пор

Тайна исчезновения: куда пропала Зоя Попова из Новосибирской области в 2002 году

18 сентября 2023, 01:29
Фото: Midjourney
Девушку ишут до сих пор

В Новосибирской области семья ищет дочь Зою Попову, пропавшую в 2002 году

Девушка по имени Зоя Попова пропала в 2002 году в Новосибирской области после того, как уехала с неизвестным человеком и до сих пор не вернулась.

В Мошково в июле 2002 года пропала 19-летняя девушка Зоя Попова. Она уехала от родителей и сняла себе съемную квартиру, чтобы начать самостоятельную жизнь. В течение некоторого времени Зоя работала вместе с матерью, а затем устроилась на работу в «Сибирский гурман». Ее семья периодически приезжала навещать ее, но в один из дней бабушка, которая сдавала девушке комнату, сообщила им, что она больше там не живет, так как села в машину и уехала.

Зоя выросла в сложной семейной обстановке. Когда ей было всего 4 года, ее мать была в роддоме. Отец издевался над Зоей: он, по ее словам, приставал к ней и даже обстриг волосы. Тогда родители развелись.Через некоторое время мать вышла замуж во второй раз.

В новосибирском селе, где 13 лет назад пропала школьница, нашли череп и кости
Узнать подробнее

В возрасте 18 лет Зоя попыталась уехать от родителей к своему парню в Новосибирск, но он оказался наркоманом и агрессивно обращался с ней. Поэтому она сняла комнату и жила отдельно около трех недель.

Заявление о пропаже Зои было принято неохотно, и единственной зацепкой в деле стал ее паспорт, который, как полагает семья, был подкинут. Ее мать несколько раз участвовала в опознании тел, но так и не смогла найти свою дочь.

Некоторое время назад семья решила приватизировать дом и они получили документы о смерти Зои, хотя в причине смерти указан только прочерк. Мать также получила документ из МВД, где намекается на то, что Зоя могла заниматься проституцией, это предположение пришло от ее знакомой. Об этом пишет НГС.

Младшая сестра Зои решила написать пост в эзотерической группе несколько недель назад. Экстрасенсы заявили, что девушки больше нет в живых и ее задушили из-за ревности, а тело спрятали в лесу.

Сейчас в доме в Мошково живет младшая сестра Зои со своей дочерью. Если Зоя Попова все еще жива, ей сейчас 40 лет.

Читайте также:
Убийцы проституток и трансгендеров. Кровавые истории экс-полицейских из НовосибирскаНочные бабочки исчезли: куда подевались проститутки в Новосибирске?Нигерийскую проститутку выдворили из России — она торговала телом в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Семья#Эмилия Губарева#Исчезновение
Подпишитесь
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
15 сентября, 02:47
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
15 сентября, 04:58
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
15 сентября, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин
16 сентября, 12:53