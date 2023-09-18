В Новосибирске губернатор объявил правительству свою кадровую политику после выборов

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Все члены правительства: замгубернатора, зампредседателя, министры, продолжают свою работу в статусе временно исполняющих обязанностей (ВРИО). Это требования федерального закона и устава области.
«При этом, в ближайшее время, никаких кадровых решений не планируются. Продолжаем работу без пауз и раскачки. Текущие задачи уже понятны — завершение ремонтного, строительного сезона, подготовка к началу отопительного сезона, завершение уборочной и формирование бюджета на плановый период. Просьба приоритеты в своей работе учесть», — сказал глава региона Андрей Травников.
Для уточнения губернатор отметил, что касается кадровых решений — они были и будут, но никак не касаются вступления в должность губернатора. Напомним, что правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023. По закону, после выборов все министры правительства автоматически подают в отставку. В регионе сформируют новое правительство в течение месяца. А пока работа продолжится в прежнем режиме.
Напомним, на выборах губернатора новосибирцы переизбрали на второй срок Андрея Травникова. Торжественная инаугурация состоялась 15 сентября.