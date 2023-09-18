В Новосибирске губернатор объявил правительству свою кадровую политику после выборов

Для уточнения губернатор отметил, что касается кадровых решений — они были и будут, но никак не касаются вступления в должность губернатора. Напомним, что правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023. По закону, после выборов все министры правительства автоматически подают в отставку. В регионе сформируют новое правительство в течение месяца. А пока работа продолжится в прежнем режиме.