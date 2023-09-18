atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Губернатор рассказал о кадровых назначениях

В Новосибирске губернатор объявил правительству свою кадровую политику после выборов

18 сентября 2023, 03:20
Фото: atas.info
Губернатор рассказал о кадровых назначениях

В Новосибирске губернатор объявил правительству свою кадровую политику

Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 18 сентября, губернатор Андрей Травников рассказал о кадровой политике после выборов.

Все члены правительства: замгубернатора, зампредседателя, министры, продолжают свою работу в статусе временно исполняющих обязанностей (ВРИО). Это требования федерального закона и устава области.

«При этом, в ближайшее время, никаких кадровых решений не планируются. Продолжаем работу без пауз и раскачки. Текущие задачи уже понятны — завершение ремонтного, строительного сезона, подготовка к началу отопительного сезона, завершение уборочной и формирование бюджета на плановый период. Просьба приоритеты в своей работе учесть», — сказал глава региона Андрей Травников.

Для уточнения губернатор отметил, что касается кадровых решений — они были и будут, но никак не касаются вступления в должность губернатора. Напомним, что правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023. По закону, после выборов все министры правительства автоматически подают в отставку. В регионе сформируют новое правительство в течение месяца. А пока работа продолжится в прежнем режиме.

Напомним, на выборах губернатора новосибирцы переизбрали на второй срок Андрея Травникова. Торжественная инаугурация состоялась 15 сентября.

Губернатор обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года
Узнать подробнее
Читайте также:
Посадка самолёта в поле и новый губернатор: главные новости уходящей недели
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#Травников#Андрей Травников#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Топ-5 худших школ Новосибирска — народный антирейтинг
15 сентября, 02:47
В Новосибирске началась инаугурация губернатора Травникова: прямая трансляция
15 сентября, 04:58
Правительство Новосибирской области ушло в отставку 15 сентября 2023
15 сентября, 09:21
Тещин язык, Бэтмен и Пентагон: проверьте, насколько вы знаете Новосибирск?
14 сентября, 02:19
Налогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приносит
14 сентября, 03:40
Новосибирскому младенцу сломали ногу — проверит Бастрыкин
16 сентября, 12:53