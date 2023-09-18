В Новосибирске полиция агитирует хулиганов заключать контракты с Минобороны

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Полицейские по решению призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников, ведут работу по привлечению людей, склонных к нарушению закона, к военной службе по контракту. О промежуточных итогах этой работы в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 18 сентября отчитался Кирилл Травин, заместитель начальника ГУВД по Новосибирской области.
«С 31 июля по 15 сентября проведена 4441 профилактическая беседа с лицами, состоящими на различных учетах в органах внутренних дел. 151 лицо из категории подучетного элемента в настоящее время заключило контракты с Министерством обороны и проходит воинскую службу», — сообщит Травнин.
Кроме того, по словам заместителя начальника главка полиции, аналогичную работу его подчиненные ведут среди мигрантов, желающих получить российское гражданство. Для этого вместе с представителями военкоматов полицейские выезжают на крупные предприятия, которые привлекают на работу трудовых мигрантов.