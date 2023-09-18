В Новосибирске полиция агитирует хулиганов заключать контракты с Минобороны

Полицейские по решению призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников, ведут работу по привлечению людей, склонных к нарушению закона, к военной службе по контракту. О промежуточных итогах этой работы в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 18 сентября отчитался Кирилл Травин, заместитель начальника ГУВД по Новосибирской области.