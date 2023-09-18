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Мигрантам и нарушителям закона рассказывают о льготах, которые положены контрактникам

В Новосибирске полиция агитирует хулиганов заключать контракты с Минобороны

18 сентября 2023, 04:08
Фото: 1MI
Мигрантам и нарушителям закона рассказывают о льготах, которые положены контрактникам

Нарушителей закона в Новосибирске агитируют вступать в вооруженные силы РФ

Силовики проводят «профилактические беседы» с людьми, стоящими на учете в полиции, и мигрантами

Полицейские по решению призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавляет губернатор Андрей Травников, ведут работу по привлечению людей, склонных к нарушению закона, к военной службе по контракту. О промежуточных итогах этой работы в ходе оперативного совещания в региональном правительстве 18 сентября отчитался Кирилл Травин, заместитель начальника ГУВД по Новосибирской области.

«С 31 июля по 15 сентября проведена 4441 профилактическая беседа с лицами, состоящими на различных учетах в органах внутренних дел. 151 лицо из категории подучетного элемента в настоящее время заключило контракты с Министерством обороны и проходит воинскую службу», — сообщит Травнин.

Кроме того, по словам заместителя начальника главка полиции, аналогичную работу его подчиненные ведут среди мигрантов, желающих получить российское гражданство. Для этого вместе с представителями военкоматов полицейские выезжают на крупные предприятия, которые привлекают на работу трудовых мигрантов.

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#Новосибирск#Армия#Полиция#Мигранты#СВО#Уголовник
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