В Новосибирске потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Выступление запланировано на 21 сентября в Доме ученых СО РАН Академгородке. Оказалось, общественники этим концертом недовольны. А во всем виноват Тилль Линдеманн — лидер рок-группы Rammstein.
Он негативно высказывался против России из-за спецоперации. Также в свежем клипе Till The End он в форме немецкого офицера времен ВОВ изображал насилие над русскими девушками.
Активисты написали жалобы в прокуратуру и мэрию. Также они попросили ученых не предоставлять сцену оркестру.