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Концерт оркестра «Симфония Rammstein» хотят отменить

В Новосибирске потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»

18 сентября 2023, 14:38
Фото: 1MI
Концерт оркестра «Симфония Rammstein» хотят отменить
Активисты требуют отменить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Новосибирске. Об этом пишет Mash Siberia.

Выступление запланировано на 21 сентября в Доме ученых СО РАН Академгородке. Оказалось, общественники этим концертом недовольны. А во всем виноват Тилль Линдеманн — лидер рок-группы Rammstein.

Он негативно высказывался против России из-за спецоперации. Также в свежем клипе Till The End он в форме немецкого офицера времен ВОВ изображал насилие над русскими девушками.

Активисты написали жалобы в прокуратуру и мэрию. Также они попросили ученых не предоставлять сцену оркестру.

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