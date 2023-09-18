atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Новосибирске шесть раз переносили открытие станции метро «Спортивная»

В Новосибирске шесть раз переносили открытие станции метро «Спортивная»

18 сентября 2023, 13:03
Фото: atas.info
Стало известно, сколько раз и по каким причинам мэрия Новосибирска переносила срок сдачи станции метро «Спортивная». А ведь ее планировали открыть почти одновременно с новым ЛДС.

Напомним, строительство началось еще в 2021 году. Изначально сдать объект городские власти обещали до конца 2022 года. А точнее в июне ко Дню города, но этим планам было не суждено сбыться.

Как говорил мэр Анатолий Локоть, помешали санкции, подорожание материалов и прочее. Следом он заявлял, что открытие ожидается в декабре 2022-го, но и тогда этого не произошло.

Мэр Новосибирска огласил сроки открытия станции метро «Спортивная»
Узнать подробнее

Новая станция должна была объединиться с новым ледовым дворцом спорта. ЛДС уже несколько месяцев, как работает, а вот метро «Спортивная» нет. Болельщикам приходится добираться на игры на автобусе или пешком.

В 2023 году сроки задерживались из-за результатов госэкспертизы и выдачи разрешения Ростехнадзора. Открытие перенесли на март. И тогда градоначальник отмечал, что «Спортивная» готова на 97%.

Отчет специалистов не устроил и сдачу объекта в эксплуатацию перенесли на июль, потом на октябрь. Недавно сообщили, что теперь открытие запланировано на 25 декабря 2023 года. А тем временем стоимость объекта уже перевалила за 4 млрд рублей.

Читайте также:
В Новосибирске назвали окончательный срок сдачи станции метро «Спортивная»Новосибирский метрополитен требует 208 млн с подрядчика станции «Спортивная»
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Метро#Мэрия#Новосибирское метро#Спортивная
Подпишитесь
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
Сегодня, 07:58
В Новосибирской области назвали имена погибших бойцов в зоне СВО
Сегодня, 01:45
В Новосибирске губернатор объявил правительству свою кадровую политику после выборов
Сегодня, 03:20
Зеки в новосибирской тюрьме шьют плащи-невидимки для бойцов СВО
Сегодня, 02:13
В Новосибирске полиция агитирует хулиганов заключать контракты с Минобороны
Сегодня, 04:08
Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске — когда ждать тепло в домах
Сегодня, 04:54