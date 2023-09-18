В Новосибирске шесть раз переносили открытие станции метро «Спортивная»

Отчет специалистов не устроил и сдачу объекта в эксплуатацию перенесли на июль, потом на октябрь. Недавно сообщили, что теперь открытие запланировано на 25 декабря 2023 года. А тем временем стоимость объекта уже перевалила за 4 млрд рублей.