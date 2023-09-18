В Новосибирске шесть раз переносили открытие станции метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Напомним, строительство началось еще в 2021 году. Изначально сдать объект городские власти обещали до конца 2022 года. А точнее в июне ко Дню города, но этим планам было не суждено сбыться.
Как говорил мэр Анатолий Локоть, помешали санкции, подорожание материалов и прочее. Следом он заявлял, что открытие ожидается в декабре 2022-го, но и тогда этого не произошло.
Новая станция должна была объединиться с новым ледовым дворцом спорта. ЛДС уже несколько месяцев, как работает, а вот метро «Спортивная» нет. Болельщикам приходится добираться на игры на автобусе или пешком.
В 2023 году сроки задерживались из-за результатов госэкспертизы и выдачи разрешения Ростехнадзора. Открытие перенесли на март. И тогда градоначальник отмечал, что «Спортивная» готова на 97%.
Отчет специалистов не устроил и сдачу объекта в эксплуатацию перенесли на июль, потом на октябрь. Недавно сообщили, что теперь открытие запланировано на 25 декабря 2023 года. А тем временем стоимость объекта уже перевалила за 4 млрд рублей.