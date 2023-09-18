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Мужчины погибли на СВО

В Новосибирской области назвали имена погибших бойцов в зоне СВО

18 сентября 2023, 01:45
Фото: 1MI
Мужчины погибли на СВО
В течение недели в Новосибирской области похоронили нескольких военнослужащих, погибших в зоне СВО.

В Новосибирской области на неделе прошли похороны нескольких военных, которые погибли в зоне СВО. Один из них — Андрей Шкредов, командир минометного расчета из Куйбышевского района. Он был призван на службу в октябре 2022 года и погиб 30 августа 2023 года во время выполнения боевых задач.

Еще один погибший — Егор Мякин, 42-летний житель Бердска. Он погиб в начале сентября в зоне СВО на территории ЛНР рядом с населенным пунктом Кременная.

Также в Бердске прощались с Владиславом Одиноковым, 31-летним мобилизованным военным. Он был призван в октябре 2022 года и погиб в сентябре 2023 года во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в августе 2023
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Военные#СВО#Эмилия Губарева#Погибшие
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