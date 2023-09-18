В Новосибирской области назвали имена погибших бойцов в зоне СВО

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Published Сегодня, 01:45
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В Новосибирской области на неделе прошли похороны нескольких военных, которые погибли в зоне СВО. Один из них — Андрей Шкредов, командир минометного расчета из Куйбышевского района. Он был призван на службу в октябре 2022 года и погиб 30 августа 2023 года во время выполнения боевых задач.
Еще один погибший — Егор Мякин, 42-летний житель Бердска. Он погиб в начале сентября в зоне СВО на территории ЛНР рядом с населенным пунктом Кременная.
Также в Бердске прощались с Владиславом Одиноковым, 31-летним мобилизованным военным. Он был призван в октябре 2022 года и погиб в сентябре 2023 года во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».