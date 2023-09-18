В Новосибирской области назвали имена погибших бойцов в зоне СВО

В Новосибирской области на неделе прошли похороны нескольких военных, которые погибли в зоне СВО. Один из них — Андрей Шкредов, командир минометного расчета из Куйбышевского района. Он был призван на службу в октябре 2022 года и погиб 30 августа 2023 года во время выполнения боевых задач.