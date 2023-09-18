В правительстве Новосибирской области рассказали, что будет с севшим в поле самолёте

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил райглаву Олега Конюка за оперативное реагирование на аварийную посадку самолёта, летевшего рейсом «Сочи — Омск». Конюк отметил, что также реагировал бы любой другой район.
«Сегодня проблем никаких нет. Сельхозтоваропроизводителю посчитают ущерб. „Уральские авиалинии“ уже выходили на меня, я телефончик дал. То есть они тоже выходят на него, ущерб ему они готовы возместить», — рассказал глава Убинского района.
Он также пояснил, какие дальнейшие действия будут делать с самим авиасудном.
«Комиссия сегодня работает на этом самолёте для принятия дальнейшего решения, что дальше делать с самолётом. Но сегодня самолёт цел, что там дальше будет, они уже сами решают», — заявил Олег Конюк.
Напомним, 12 сентября в поле в деревне Каменка Убинского района самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку. Судно летело из Сочи в Омск, однако из-за технической неисправности не смогло приземлиться в соседнем аэропорту, пилот принял решение лететь в Новосибирск. До пункта назначения он не добрался, так как стало кончаться топливо. Посадку пришлось совершить в поле пшеницы. На борту находились более 180 человек, никто не пострадал, хотя некоторым пассажирам потребовалась помощь медиков.