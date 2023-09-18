В правительстве Новосибирской области рассказали, что будет с севшим в поле самолёте

Напомним, 12 сентября в поле в деревне Каменка Убинского района самолёт компании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку. Судно летело из Сочи в Омск, однако из-за технической неисправности не смогло приземлиться в соседнем аэропорту, пилот принял решение лететь в Новосибирск. До пункта назначения он не добрался, так как стало кончаться топливо. Посадку пришлось совершить в поле пшеницы. На борту находились более 180 человек, никто не пострадал, хотя некоторым пассажирам потребовалась помощь медиков.