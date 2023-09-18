Живодер выбросил из окна котенка с лотком под Новосибирском — животное погибло

Местная жительница в поселке Кудряшовский обратилась за помощью к полиции, чтобы рассказать о произошедшем. Однако, к моменту приезда сотрудников полиции, труп котенка исчез. Судя по словам женщины, полицейские не проявляли особого интереса к дальнейшему расследованию дела. Но внезапно, мимо них прокатился сам живодер на велосипеде.