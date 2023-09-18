Живодер выбросил из окна котенка с лотком под Новосибирском — животное погибло

Posted Сегодня, 01:38
Published Сегодня, 01:38
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Updated Сегодня, 01:41
В сельской местности около Новосибирска мужчина выбросил котенка вместе с лотком из окна. Бедное животное погибло от полученных травм.
Местная жительница в поселке Кудряшовский обратилась за помощью к полиции, чтобы рассказать о произошедшем. Однако, к моменту приезда сотрудников полиции, труп котенка исчез. Судя по словам женщины, полицейские не проявляли особого интереса к дальнейшему расследованию дела. Но внезапно, мимо них прокатился сам живодер на велосипеде.
«Что вы здесь делаете? Из-за этого котенка? Да, я его убил. И что с того? Вам это нужно?» — такое заявление сделал мужчина, после чего его задержали и доставили в полицейский участок. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».