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Котик погиб

Живодер выбросил из окна котенка с лотком под Новосибирском — животное погибло

18 сентября 2023, 01:38
Фото: Midjourney
Котик погиб

Живодер выкинул котенка с лотком из окна под Новосибирском

В поселке Кудряшовский под Новосибирском местная жительница стала свидетелем жестокого обращения с котенком, которого мужчина выбросил из окна с лотком.

В сельской местности около Новосибирска мужчина выбросил котенка вместе с лотком из окна. Бедное животное погибло от полученных травм.

Местная жительница в поселке Кудряшовский обратилась за помощью к полиции, чтобы рассказать о произошедшем. Однако, к моменту приезда сотрудников полиции, труп котенка исчез. Судя по словам женщины, полицейские не проявляли особого интереса к дальнейшему расследованию дела. Но внезапно, мимо них прокатился сам живодер на велосипеде.

«Что вы здесь делаете? Из-за этого котенка? Да, я его убил. И что с того? Вам это нужно?» — такое заявление сделал мужчина, после чего его задержали и доставили в полицейский участок. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Эмилия Губарева#Живодеры
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