Эксперты рассказали, какие сборы в школах и садах незаконны

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Основные услуги образования должны быть бесплатными. Платными могут быть только дополнительные занятия, репетиторство или секции. Ответственность за предоставление учебных материалов тоже лежит на государстве, но на практике часто не хватает необходимых учебников. В этом случае родители могут либо обратиться к администрации, либо приобрести материалы самостоятельно. Об этом пишет RuNews24.Ru.
При оснащении учебного кабинета необходимыми предметами — доской, партыми и окнами — расходы должны быть покрыты из бюджетных средств. Ремонт также оплачивается государством. Но если родители желают что-то улучшить, то они сами оплачивают эти работы.
Ответственность за безопасность и здоровье детей в школе или детском саду лежит на местной власти и администрации. Если родители считают, что безопасность детей под угрозой, они могут обратиться в прокуратуру.
Родители не обязаны покупать школьную форму в определенном магазине или в самой школе. Все дополнительные взносы должны быть добровольными и не должны влиять на отношение к ребенку и его учебному процессу. Если вы платите за дополнительные услуги или занятия, это должно быть официально прописано в уставе учреждения.
Если с родителей требуют деньги против их воли или угрожают им и ребенку, это следует зафиксировать и обратиться в соответствующие органы.
Часто родители создают родительский комитет, который занимается сбором средств и принимает решения о их использовании. Важно найти компромисс и учитывать интересы всех родителей.