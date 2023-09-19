Эксперты рассказали, какие сборы в школах и садах незаконны

Родители не обязаны покупать школьную форму в определенном магазине или в самой школе. Все дополнительные взносы должны быть добровольными и не должны влиять на отношение к ребенку и его учебному процессу. Если вы платите за дополнительные услуги или занятия, это должно быть официально прописано в уставе учреждения.