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Грибы выросли на огороде

Фиолетовые грибы с запахом фруктов нашел на огороде житель Новосибирска

19 сентября 2023, 02:09
Фото: Антон Нелидов / ВК
Грибы выросли на огороде
Грибы фиолетового цвета выросли у новосибирца за баней: они пахнут фруктами.

Житель Новосибирска Антон Нелидов рассказал в соцсетях, что за его баней в Кировском районе выросли необычные грибы. Они имеют фиолетовый цвет.

«Красота какая за банькой наросла. Запах сладковато-фруктовый. Несмотря на свой необычный цвет, гриб съедобен и считается одним из самых вкусных из позднеосенних грибов», — сообщил Антон Нелидов.

Фиолетовые рядовки — это съедобные грибы с фруктовым ароматом. Их часто едят в маринованном виде. Примечательно, но они похожи на краснокнижные паутинники фиолетовые.

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#Общество#Новосибирск#Грибы#Эмилия Губарева
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