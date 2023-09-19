Фиолетовые грибы с запахом фруктов нашел на огороде житель Новосибирска

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
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Житель Новосибирска Антон Нелидов рассказал в соцсетях, что за его баней в Кировском районе выросли необычные грибы. Они имеют фиолетовый цвет.
«Красота какая за банькой наросла. Запах сладковато-фруктовый. Несмотря на свой необычный цвет, гриб съедобен и считается одним из самых вкусных из позднеосенних грибов», — сообщил Антон Нелидов.
Фиолетовые рядовки — это съедобные грибы с фруктовым ароматом. Их часто едят в маринованном виде. Примечательно, но они похожи на краснокнижные паутинники фиолетовые.