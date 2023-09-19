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Лимаренко: развитие на фоне санкций — главная тема форума «Нефть и газ Сахалина»

19 сентября 2023, 06:10
Ключевой темой предстоящего международного форума «Нефть и газ Сахалина» станет развитие технологий энергетической отрасли на фоне антироссийских санкций.
правительство Сахалинской областиправительство Сахалинской области
правительство Сахалинской области

Как отметил губернатор островного региона Валерий Лимаренко, в этом Сахалину помогут иностранные партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В этом году центре внимания будут вопросы развития энергетической отрасли Сахалина и Дальнего Востока в условиях ограничений, импортозамещение, реализация климатических проектов. Мы приглашаем зарубежных партнеров также к расширению сотрудничества в локализации нефтесервисных услуг. У нас идет строительство нефтегазового индустриального парка, который позволит обеспечить нефтесервисные компании всей необходимой инфраструктурой», — рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Укрепление и расширение сотрудничества с дружественными азиатскими странами полностью отвечает целям поручения, которое президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал, оценивая перспективы экономического развития страны. «Разворот на Восток» в Сахалинской области поддерживают уже не первый год, работая с партнерами из Китая и Индии. На предстоящем международном форуме «Нефть и газ Сахалина» ожидается присутствие делегации Вьетнама, а именно — компании SEAMAP. Центр морской съемки и картографии из Социалистической Республики Вьетнам на сегодняшний день является ведущим предприятием отрасли, выполняя заказы на морскую съемку, картографирование, топографическую съемку на суше, морскую навигациию и позиционирование. Компания с 25-летним опытом работы заслужила доверие таких предприятий, как Idemitsu, Sumitomo Corp., BP, Premier Oil, «Вьетсовпетро».

Форум «Нефть и газ Сахалина» пройдет в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. Регистрация и программа доступны на официальном сайте мероприятия. Для участников пройдут панельные сессии и пленарные заседания, дебаты, диалоги в формате «один на один» и круглые столы. Гостями форума станут представители нефтегазовых проектов Сахалинской области, поставщики технологий и оборудования, крупные эксперты, общественники, лидеры образовательной и научной отраслей. Также «Нефть и газ Сахалина» посетят представители правительства РФ.

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