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Грибы растут до ноября

Назван крайний срок сбора грибов в лесах Новосибирской области

19 сентября 2023, 01:52
Фото: atas.info
Грибы растут до ноября

В Новосибирской области грибы можно собирать до ноября

В лесах Новосибирской области грибы можно собирать вплоть до ноября, рассказал эксперт.

По данным биолога Рината Султанова, грибы можно собирать еще несколько месяцев. Многие грибники ошибочно полагают, что «лесной урожай» собирают до конца сентября

Как удалось выяснить НГС, до грибы продолжают расти до наступления заморозков. Так, в октябре еще собирают сентябрьские грибы, а в октябре зимние опята, маслята, вешенки, подгруздки.

Дарами леса жители Новосибирска и области смогут запасаться до начала ноября. Напомним, что ранее в Новосибирске у церкви нашли «ведьмин круг» из грибов.

В Новосибирске у церкви нашли «ведьмин круг» из грибов
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#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Эмилия Губарева#Гриб
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