«Никто не умрет»: новосибирцы не услышат «Симфонию Rammstein»

До этого кавер-концерт оркестра CAGMO возмутил представителей организации «Радетель», обратившихся в прокуратуру Новосибирской области и городскую мэрию с требованием отмены. По их мнению, откровенная поддержка фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном Украины и якобы наличествующая сцена изнасилования русских девушек в клипе «Till the End», противоречит ценностям России. Подобная музыка, соответственно, должна быть отменена.