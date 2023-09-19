atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Концерт академического оркестра отменили из-за исполнения одиозных песен

«Никто не умрет»: новосибирцы не услышат «Симфонию Rammstein»

19 сентября 2023, 12:00
Фото: 1MI
Концерт академического оркестра отменили из-за исполнения одиозных песен
В Новосибирске отменили концерт неоклассики «Симфония Rammstein». Мероприятие должно было состояться в Академгородке 21 сентября.
«Симфония Rammstein» не прозвучит в Академгородке. Концерт отменили после требования общественников», — сообщается в паблике Mash Siberia социальной сети «ВКонтакте».

Анонс концерта пропал с сайта Дома Ученых СО РАН. При этом деньги за концерт планируется вернуть, а мероприятие планируется заменить на другое.

В Новосибирске потребовали отменить концерт «Симфония Rammstein»
Узнать подробнее

До этого кавер-концерт оркестра CAGMO возмутил представителей организации «Радетель», обратившихся в прокуратуру Новосибирской области и городскую мэрию с требованием отмены. По их мнению, откровенная поддержка фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном Украины и якобы наличествующая сцена изнасилования русских девушек в клипе «Till the End», противоречит ценностям России. Подобная музыка, соответственно, должна быть отменена.

Многих новосибирцев уже разозлили действия общественников. Согласно логике интернет-комментаторов, вслед за представителями Neue Deutche Härte должны быть запрещены и академические композиторы наподобие Рихарда Вагнера, Иоаганна Себастьяна Баха и Роберта Шумана.

Допелись: какие концерты отменили в Новосибирске в 2023 году
Узнать подробнее

Ситуацию прокомментировал руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

«Мы не имеем к этому никакого отношения, но организация хорошо мне известна. Знаете, новость очень порадовала. Нам не нужны здесь люди, расхаживающие в нацистской форме (пусть даже и исполнители их песен). Нам не нужна культура тех немцев, которые сейчас выкидывают людей из машин. Немцы поставляют оружие, убивающее наших соотечественников. Поэтому это правильно. А от отсутствия такой музыки никто не умрет», — заявил глава Союза отцов в разговоре с корреспондентом Atas.info.
В Новосибирской епархии концертное агентство обвинили в поддержке неонацизма
Узнать подробнее
Читайте также:
20 тысяч за средний палец: в Новосибирске закрыли дело Алексея Кортнева
#Культура#Новосибирск#Активисты#Отмена концерта#Александр Ляхов#Общественники
Подпишитесь
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
Вчера, 07:58
Отопительный сезон-2023 в Новосибирске: мэрия назвала дату, когда в домах будет тепло
Сегодня, 04:24
Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют
Сегодня, 06:27
Вандалы звереют в Новосибирске: ломают уникальные березы и гортензии в парках
Сегодня, 05:53
Цены на бензин в Новосибирске растут без остановки, водители в ярости
Сегодня, 01:17
«Докторскую» колбасу новосибирской «Торговой площади» признали фальсификатом
Сегодня, 02:37