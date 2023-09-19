«Никто не умрет»: новосибирцы не услышат «Симфонию Rammstein»

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Published Сегодня, 12:00
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«Симфония Rammstein» не прозвучит в Академгородке. Концерт отменили после требования общественников», — сообщается в паблике Mash Siberia социальной сети «ВКонтакте».
Анонс концерта пропал с сайта Дома Ученых СО РАН. При этом деньги за концерт планируется вернуть, а мероприятие планируется заменить на другое.
До этого кавер-концерт оркестра CAGMO возмутил представителей организации «Радетель», обратившихся в прокуратуру Новосибирской области и городскую мэрию с требованием отмены. По их мнению, откровенная поддержка фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном Украины и якобы наличествующая сцена изнасилования русских девушек в клипе «Till the End», противоречит ценностям России. Подобная музыка, соответственно, должна быть отменена.
Многих новосибирцев уже разозлили действия общественников. Согласно логике интернет-комментаторов, вслед за представителями Neue Deutche Härte должны быть запрещены и академические композиторы наподобие Рихарда Вагнера, Иоаганна Себастьяна Баха и Роберта Шумана.
Ситуацию прокомментировал руководитель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.
«Мы не имеем к этому никакого отношения, но организация хорошо мне известна. Знаете, новость очень порадовала. Нам не нужны здесь люди, расхаживающие в нацистской форме (пусть даже и исполнители их песен). Нам не нужна культура тех немцев, которые сейчас выкидывают людей из машин. Немцы поставляют оружие, убивающее наших соотечественников. Поэтому это правильно. А от отсутствия такой музыки никто не умрет», — заявил глава Союза отцов в разговоре с корреспондентом Atas.info.