Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для федеральных льготников был принят постановлением Правительства РФ от 27.05.2023 №835. К льготным категориям граждан федерального значения относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф (в том числе, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС).
Для назначения компенсации на оплату нужно предоставить паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних), документ на право владения и пользования жилым помещением, регистрационные документы (при наличии) и справка об отсутствии задолженности. Кроме того, важно предоставить медицинские документы о наличии инвалидности и документации о праве на получение льгот. Если человек проживает / находится в новом регионе России, то документы могут быть украиноязычными (перевод на русский по желанию).
Заявление о праве на компенсацию можно подать лично в органы соцзащиты, а также в МФЦ или через «Госуслуги». Решение об отказе / предоставлении льготы принимается в течение десяти рабочих дней. Компенсация составляет до 50% от стоимости услуг.