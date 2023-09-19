Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют

Для назначения компенсации на оплату нужно предоставить паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних), документ на право владения и пользования жилым помещением, регистрационные документы (при наличии) и справка об отсутствии задолженности. Кроме того, важно предоставить медицинские документы о наличии инвалидности и документации о праве на получение льгот. Если человек проживает / находится в новом регионе России, то документы могут быть украиноязычными (перевод на русский по желанию).