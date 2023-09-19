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В России введен Единый стандарт компенсации услуг ЖКХ

Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют

19 сентября 2023, 06:27
Фото: 1MI
В России введен Единый стандарт компенсации услуг ЖКХ
В России изменились стандарты по оплате услуг жилищно-коммунальных услуг для льготников. Изменения касаются льготных категорий граждан федерального значения.

Единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для федеральных льготников был принят постановлением Правительства РФ от 27.05.2023 №835. К льготным категориям граждан федерального значения относятся ветераны боевых действий, инвалиды и граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф (в том числе, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС).

Для назначения компенсации на оплату нужно предоставить паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних), документ на право владения и пользования жилым помещением, регистрационные документы (при наличии) и справка об отсутствии задолженности. Кроме того, важно предоставить медицинские документы о наличии инвалидности и документации о праве на получение льгот. Если человек проживает / находится в новом регионе России, то документы могут быть украиноязычными (перевод на русский по желанию).

Заявление о праве на компенсацию можно подать лично в органы соцзащиты, а также в МФЦ или через «Госуслуги». Решение об отказе / предоставлении льготы принимается в течение десяти рабочих дней. Компенсация составляет до 50% от стоимости услуг.

Составлен рейтинг расходов на ЖКХ в Новосибирской области — регион на 44 месте в РФ
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#Общество#Россия#Льготы#ЖКХ#Александр Ляхов
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