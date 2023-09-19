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Фомин приедет и в НСО

Певец из Новосибирска Митя Фомин стал ведущим тревел-шоу

19 сентября 2023, 03:46
Фото: Шоу "На все 100"/Скриншот
Фомин приедет и в НСО
Певец Митя Фомин из Новосибирска отправился в путешествие по стране: он хочет выяснить, как жить до 100 лет.

Митя Фомин стал ведущим нового тревел-шоу «На все 100», премьера которого состоялась 14 сентября. В каждом выпуске певец будет общаться с жителями разных регионов, которые дожили до 100 лет.

«В следующем году мне 50 лет. Жить я планирую до 100 и больше, поэтому я озадачился, что нужно делать уже сейчас, чтобы в будущем сохранить качество и яркость жизни. Ответ напросился сам собой — пообщаться с теми, кто уже имеет такой опыт» — рассказал ранее артист.

В первом выпуске ведущий поехал в Крым. Примечательно, но средняя продолжительность жизни там до 72 лет, но некоторые герои перешагнули эту планку. Самое интересное, что ведущий планирует посетить и Новосибирскую область в следующих выпусках.

Стало известно, что артист из Новосибирска Митя Фомин готов отправиться в зону СВО
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Артист#Эмилия Губарева#Певец
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