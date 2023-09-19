Певец из Новосибирска Митя Фомин стал ведущим тревел-шоу

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Митя Фомин стал ведущим нового тревел-шоу «На все 100», премьера которого состоялась 14 сентября. В каждом выпуске певец будет общаться с жителями разных регионов, которые дожили до 100 лет.
«В следующем году мне 50 лет. Жить я планирую до 100 и больше, поэтому я озадачился, что нужно делать уже сейчас, чтобы в будущем сохранить качество и яркость жизни. Ответ напросился сам собой — пообщаться с теми, кто уже имеет такой опыт» — рассказал ранее артист.
В первом выпуске ведущий поехал в Крым. Примечательно, но средняя продолжительность жизни там до 72 лет, но некоторые герои перешагнули эту планку. Самое интересное, что ведущий планирует посетить и Новосибирскую область в следующих выпусках.