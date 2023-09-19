Под Новосибирском трехлетний медведь держал в страхе жителей деревни

Posted 19 сентября 2023, 09:54
Published 19 сентября 2023, 09:54
Modified 19 сентября 2023, 09:56
Updated 19 сентября 2023, 09:56
Как рассказали местные жители, однажды медведь прибежал в населенный пункт, чтобы чем-нибудь угоститься и не уходил около суток. Даже взрослые боялись выйти из дома.
«Медведь не хотел уходить обратно в лес и представлял угрозу людям. Был подготовлен приказ на отлов», — сообщили в пресс-службе Минприроды региона.
Косолапого пришлось застрелить охотоведам. Как заявил министр природных ресурсов Евгений Шестернин — это была крайняя мера в безвыходной ситуации.
Напомним, недавно другого медведя видели возле деревни Ерестная. Он напугал грибников.