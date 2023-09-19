Цены на бензин в Новосибирске растут без остановки, водители в ярости

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Updated Сегодня, 01:19
Цены на бензин в Новосибирске значительно выросли на заправках. Водители активно выражают свой гнев в социальных сетях и беспокоятся о будущем. Рост цен уже продолжается третий месяц подряд, что серьезно бьет по карману новосибирцев. Аналогичная тенденция наблюдается и в других частях страны.
По информации издания НГС, на всех заправках в Новосибирске заметен рост цен. Например, компания «Лукойл» предлагает дизельное топливо по цене 64,30 рублей за литр, 92-й октановый бензин стоит 51,60 рублей за литр, 95-й октановый — 55,45 рублей, а 97-й октановый — 68,80 рублей.
Подобная ситуация и у других сетей заправок. На заправках «Газпромнефть» стоимость дизельного топлива составляет 65 рублей за литр, 92-й октановый бензин — 48,40 рублей, 95-й октановый — 51,85 рублей, а GDrive продается по цене 66,95 рублей за литр.