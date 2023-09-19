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Бензин стал дороже

Цены на бензин в Новосибирске растут без остановки, водители в ярости

19 сентября 2023, 01:17
Фото: 1MI
Бензин стал дороже

Цены на топливо в Новосибирске выросли на 5-6 рублей за литр

Цены на бензин на заправках в Новосибирске растут уже три месяца, что вызывает недовольство у водителей и сказывается на их финансовом положении.

Цены на бензин в Новосибирске значительно выросли на заправках. Водители активно выражают свой гнев в социальных сетях и беспокоятся о будущем. Рост цен уже продолжается третий месяц подряд, что серьезно бьет по карману новосибирцев. Аналогичная тенденция наблюдается и в других частях страны.

По информации издания НГС, на всех заправках в Новосибирске заметен рост цен. Например, компания «Лукойл» предлагает дизельное топливо по цене 64,30 рублей за литр, 92-й октановый бензин стоит 51,60 рублей за литр, 95-й октановый — 55,45 рублей, а 97-й октановый — 68,80 рублей.

Подобная ситуация и у других сетей заправок. На заправках «Газпромнефть» стоимость дизельного топлива составляет 65 рублей за литр, 92-й октановый бензин — 48,40 рублей, 95-й октановый — 51,85 рублей, а GDrive продается по цене 66,95 рублей за литр.

Безумный рост: в Новосибирске цены на бензин подскочили на 3,5%
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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Топливо#Бензин#Эмилия Губарева#АЗС
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