Цены на бензин в Новосибирске растут без остановки, водители в ярости

Цены на бензин в Новосибирске значительно выросли на заправках. Водители активно выражают свой гнев в социальных сетях и беспокоятся о будущем. Рост цен уже продолжается третий месяц подряд, что серьезно бьет по карману новосибирцев. Аналогичная тенденция наблюдается и в других частях страны.