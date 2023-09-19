Участники СВО в Новосибирской области смогут бесплатно получить земельный участок

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:37
В Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» внесены изменения. В соответствии с изменениями, бесплатно получить земельный участок на территории Новосибирской области для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, ведения личного подсобного хозяйства теперь смогут:
Как рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов, перечень льготных категорий граждан расширен в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. «Право на получение земельных участков для новых категорий граждан предусматривается во внеочередном порядке, а также исключается требование о постоянном проживании на территории Новосибирской области», — отметил Роман Шилохвостов.
Проект закона будет внесен в установленном порядке в Законодательное Собрание Новосибирской области.
В области обозначены приоритеты летней оздоровительной кампании следующего года.