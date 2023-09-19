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Участники СВО в Новосибирской области могут рассчитывать на получение земельного участка.

Участники СВО в Новосибирской области смогут бесплатно получить земельный участок

19 сентября 2023, 08:03
Фото: Анна Григорьева / 1MI
Участники СВО в Новосибирской области могут рассчитывать на получение земельного участка.
Новосибирская область расширяет перечень льготников, которые могут бесплатно получить земельный участок — теперь в этот перечень входят участники СВО. Данная мера поддержки одобрена Правительством региона на очередном заседании под руководством Губернатора Андрея Травникова.

В Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» внесены изменения. В соответствии с изменениями, бесплатно получить земельный участок на территории Новосибирской области для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, ведения личного подсобного хозяйства теперь смогут:

  • военнослужащие,
  • лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации,
  • лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий,
  • а также члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Как рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов, перечень льготных категорий граждан расширен в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. «Право на получение земельных участков для новых категорий граждан предусматривается во внеочередном порядке, а также исключается требование о постоянном проживании на территории Новосибирской области», — отметил Роман Шилохвостов.

Проект закона будет внесен в установленном порядке в Законодательное Собрание Новосибирской области.

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