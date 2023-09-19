Участники СВО в Новосибирской области смогут бесплатно получить земельный участок

Как рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов, перечень льготных категорий граждан расширен в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. «Право на получение земельных участков для новых категорий граждан предусматривается во внеочередном порядке, а также исключается требование о постоянном проживании на территории Новосибирской области», — отметил Роман Шилохвостов.