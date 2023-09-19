В Новосибирске активисты заявили о разрушении 39 памятников

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Она считает, что памятники постепенно разрушают чиновники своим бездействием. Порядка 13 исторических зданий в Военном городке — жилые и их не желают ремонтировать. А 11 домов изношены на более, чем 70% и не подлежат реконструкции.
«В новосибирской инспекции по охране объектов культурного наследия заявили, что ремонтом зданий-памятников должны заниматься собственники В начале 2023 года специалисты нашли собственников и подали иск в суд с требованием о понуждении ФГКУ „Сибирское ТУИО“ Министерства обороны РФ к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия №16 (здание пулеметной команды). Аналогичный иск готовили в отношении объектов №69, 70, 71», — рассказала Гавровская.
При этом в Минкульте сообщают, что подавать заявки на реконструкцию мемориалов могут органы, занимающиеся охраной культурных объектов. У собственников средств на такие работы нет.