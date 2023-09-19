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В Новосибирске активисты заявили о разрушении 39 памятников

В Новосибирске активисты заявили о разрушении 39 памятников

19 сентября 2023, 07:08
Фото: atas.info
Члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры обеспокоены судьбой памятников в Военном городке №17 в Новосибирске. По словам известной общественницы Елены Гавровской на грани разрушения находятся 39 объектов культурного наследия.

Она считает, что памятники постепенно разрушают чиновники своим бездействием. Порядка 13 исторических зданий в Военном городке — жилые и их не желают ремонтировать. А 11 домов изношены на более, чем 70% и не подлежат реконструкции.

Фото: atas.info

«В новосибирской инспекции по охране объектов культурного наследия заявили, что ремонтом зданий-памятников должны заниматься собственники В начале 2023 года специалисты нашли собственников и подали иск в суд с требованием о понуждении ФГКУ „Сибирское ТУИО“ Министерства обороны РФ к выполнению работ по сохранению объекта культурного наследия №16 (здание пулеметной команды). Аналогичный иск готовили в отношении объектов №69, 70, 71», — рассказала Гавровская.

При этом в Минкульте сообщают, что подавать заявки на реконструкцию мемориалов могут органы, занимающиеся охраной культурных объектов. У собственников средств на такие работы нет.

#Общество#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Культурное наследие#Памятник#Разрушение
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