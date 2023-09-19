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Женщина нажаловалась на магазин

В Новосибирске покупательница разозлилась на магазин за публикацию её фото

19 сентября 2023, 10:49
Фото: 1MI
Женщина нажаловалась на магазин
Жительница Новосибирска разозлилась на магазин «Эгоистка» из-за публикации её фото без согласия.

Покупательница посетила магазин «Эгоистка» на площади Карла Маркса в Новосибирске и заявила о незаконном использовании ее фотографии. Она рассказала об этом случае в своем отзыве на сайте Flamp.

Женщина хотела сделать себе фотографию в одежде, но в кабинке было объявление о запрете делать снимки. Продавец-консультант предложила сделать фото на свой телефон и показать его посетительнице.

Позже женщина обнаружила свою фотографию на странице магазина в социальных сетях. Она утверждает, что не давала разрешения на публикацию. Сибирячка описывает опубликованное фото следующим образом: «Уставшая женщина без макияжа, с прической после примерки нескольких кофт через голову».

В свою очередь, представители магазина заявили, что предупредили покупательницу о возможном использовании ее фотографии, но после ее претензий снимки были удалены.

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#Общество#Новосибирск#Фотография#Магазин#Эмилия Губарева#Претензии
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