В Новосибирске покупательница разозлилась на магазин за публикацию её фото

Позже женщина обнаружила свою фотографию на странице магазина в социальных сетях. Она утверждает, что не давала разрешения на публикацию. Сибирячка описывает опубликованное фото следующим образом: «Уставшая женщина без макияжа, с прической после примерки нескольких кофт через голову».