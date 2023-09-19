В Новосибирске покупательница разозлилась на магазин за публикацию её фото

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Покупательница посетила магазин «Эгоистка» на площади Карла Маркса в Новосибирске и заявила о незаконном использовании ее фотографии. Она рассказала об этом случае в своем отзыве на сайте Flamp.
Женщина хотела сделать себе фотографию в одежде, но в кабинке было объявление о запрете делать снимки. Продавец-консультант предложила сделать фото на свой телефон и показать его посетительнице.
Позже женщина обнаружила свою фотографию на странице магазина в социальных сетях. Она утверждает, что не давала разрешения на публикацию. Сибирячка описывает опубликованное фото следующим образом: «Уставшая женщина без макияжа, с прической после примерки нескольких кофт через голову».
В свою очередь, представители магазина заявили, что предупредили покупательницу о возможном использовании ее фотографии, но после ее претензий снимки были удалены.