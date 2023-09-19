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Ортодонтам готовы платить до 1,5 млн рублей

В Новосибирске зубному врачу предлагают зарплату в 1,5 млн рублей

19 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Ортодонтам готовы платить до 1,5 млн рублей
Вакансия медика в Новосибирской области остается на данный момент самой востребованной. Аналитики hh.ru сообщили, сколько в нашем регионе специалистам готовы платить в период высокого спроса.

За 8 месяцев 2023 года число медицинских вакансии выросло на 32%. А спрос поднялся на 4%.

Врачам готовы платить от 58 621–100 000 рублей в месяц в зависимости от квалификации, уровня образования, опыта и специальности. Еще в прошлом году максимальная зарплата составляла 80 тысяч рублей.

В Новосибирске есть самая высокооплачиваемая вакансия для врача-стоматолога/ортодонта. Им готовы платить 1,5 млн рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Врач#Зарплата
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