В Новосибирске зубному врачу предлагают зарплату в 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
За 8 месяцев 2023 года число медицинских вакансии выросло на 32%. А спрос поднялся на 4%.
Врачам готовы платить от 58 621–100 000 рублей в месяц в зависимости от квалификации, уровня образования, опыта и специальности. Еще в прошлом году максимальная зарплата составляла 80 тысяч рублей.
В Новосибирске есть самая высокооплачиваемая вакансия для врача-стоматолога/ортодонта. Им готовы платить 1,5 млн рублей.