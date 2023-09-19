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Мужчина погиб на СВО

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Сергеем Ереминым

19 сентября 2023, 02:16
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
В Сузунском районе простятся с погибшем в зоне СВО бойцом Сергеем Ереминым, о чем сообщает местная администрация.

Как уточнили на сайте администрации Сузунского района, Сергей Еремин погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Дата его гибели неизвестна, как и подробности из жизни.

Прощание пройдет 20 сентября в Доме культуры села Шайдурово. Траурный митинг начнется в 14:00.

«20 сентября, с 10:00 в Доме культуры с. Шайдурово состоится прощание с Сергеем Викторовичем Ереминым, погибшим в период прохождения военной службы в связи с исполнением обязанностей военной службы на территории ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области и Украины», — говорится в официальном некрологе.

Напомним, ранее мы публиковали фото погибших бойцов в августе.

Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в августе 2023
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#Общество#Новосибирская область#Погиб#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО
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