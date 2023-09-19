Запечатлеть все краски сентября: лучшие места для осенних фотографий в Новосибирске

В этом крупном ботаническом саду в Академгородке вас ждет настоящий рай для фотографов. Огромное разнообразие растительности, начиная от деревьев и кустарников, заканчивая красочными цветами, создает уникальный фон для снимков. Прогулочные тропы, маленький пруд и большие клумбы с разнообразными растениями позволят вам не только провести время на свежем воздухе, но и узнать много интересного о флоре Новосибирской области и всей России.