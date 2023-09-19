Запечатлеть все краски сентября: лучшие места для осенних фотографий в Новосибирске

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Адрес: Золотодолинская, 101
В этом крупном ботаническом саду в Академгородке вас ждет настоящий рай для фотографов. Огромное разнообразие растительности, начиная от деревьев и кустарников, заканчивая красочными цветами, создает уникальный фон для снимков. Прогулочные тропы, маленький пруд и большие клумбы с разнообразными растениями позволят вам не только провести время на свежем воздухе, но и узнать много интересного о флоре Новосибирской области и всей России.
Адрес: Посёлок Воробьёвский
Прогулка вдоль Кудряшовского бора станет настоящим приключением. В этом лесу много сосен, и вы сможете дойти до берега реки Обь, где откроется завораживающий вид на главную артерию Новосибирской области. Кроме того, бор славится обилием белых благородных грибов, что делает его отличным местом не только для фотосессий, но и для тихой охоты.
Адрес: Парковая, 88
Заельцовский парк идеально подходит для фотосессий с детьми и домашними питомцами. Здесь вы найдете не только разнообразную растительность и деревья, но и множество развлечений. Прокат велосипедов и роликов, детские площадки и пешеходные тропы делают этот парк прекрасным местом для активного отдыха. Бонусом является его близкое расположение к центру Новосибирска.
Адрес: Учительская, 49
ПКиО Сосновый Бор предоставляет вам возможность устроить пикник на берегу лесного озера или погулять среди густых лесных зарослей. Здесь можно наслаждаться красотой желтой и красной осенней листвы или просто расслабиться в окружении природы. Это отличное место для отдыха, где можно уединиться вдали от городской суеты.
Адрес: Софийская, 15 к2
Даже в прохладные дни осени приятно провести время у водохранилища Обское. Главное преимущество этой локации — великолепное Обское водохранилище, где вы сможете провести последние солнечные дни с пледом на песке. Но будьте осторожны, песок становится все холоднее с каждым днем!
Адрес: Краснообск, Петухова, 168
Этот вариант отлично подходит для жителей левобережья. Лесопарк Синягина малолюден, что позволяет вам провести тихие и яркие осенние фотосессии в спокойной обстановке. Парк также идеален для спортивной ходьбы и тренировок на свежем воздухе.
Адрес: Искитимский район, Новососедово
К этой живописной локации ведет экотропа «Зверобой». Бердские скалы предлагают отличные виды на окружающую природу, и их высота позволяет делать потрясающие снимки. Здесь можно также заняться активными видами отдыха, такими как бег и прогулки с собакой.
Проведите незабываемую осеннюю фотосессию в одном из этих захватывающих мест в Новосибирске и запечатлейте красоту этого сезона на фотографиях! Пусть осень станет вашим временем творчества и вдохновения.