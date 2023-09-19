«Золотое авто»: автомобилям предрекли удорожание на 20%

Особенно любят в России автомобили из Поднебесной, число продаж выросло в пять раз. Машины из КНР одновременно требуют и качественного ремонта — автосервисы фиксируют рост на 35% и подсчитывают прибыль. Минпромторг тоже поддерживает китайский бизнес, наращивая лимит субсидий на льготный лизинг.