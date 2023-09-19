«Золотое авто»: автомобилям предрекли удорожание на 20%

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
«Уровень продаж будет зависеть от внешних факторов. Но автомобили точно подорожают на 10-20%», — цитируют «Новые Известия» генерального директора компании-автодилера «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича.
При этом по итогам года в России могут продать около 1 миллиона автомобилей, что превысит прошлогодний показатель на 25%.
Согласно данным Росстата, с начала года иномарки и отечественные автомобили подорожали на 4 и 7,5% соответственно. Доля продаж машин «с пробегом» возросла на 28,6%.
Особенно любят в России автомобили из Поднебесной, число продаж выросло в пять раз. Машины из КНР одновременно требуют и качественного ремонта — автосервисы фиксируют рост на 35% и подсчитывают прибыль. Минпромторг тоже поддерживает китайский бизнес, наращивая лимит субсидий на льготный лизинг.